Il prossimo crossover di Arrow | The Flash e Supergirl lancerà Batwoman e Gotham City

: Il prossimo crossover di #Arrow, #TheFlash e #Supergirl lancerà #Batwoman e #GothamCity - OptiMagazine : Il prossimo crossover di #Arrow, #TheFlash e #Supergirl lancerà #Batwoman e #GothamCity - cinemaniaco_fb : Arrowverse: nel prossimo crossover apparirà Batwoman -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Gli upfronts 2018 di The CW regalano le prime novità suldi, The. A loro si aggiungerà ancora una volta Legends of Tomorrow e tutto per far diventare realtà quello che è da sempre un sogno del pubblico delle serie DC/The CW ovvero un salto nell'universione di Batman.Proprio qualche ora fa la rete ha annunciato che il maxiche andrà in onda in onda tra novembre e dicembre 2018, tra gli ultimi episodi della prima parte della stagione, lanceranno.La star di, Stephen Amell, ha annunciato alla presentazione anticipata di The CW: "Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare che faremo un altro eventoquesto autunno in CW, e introdurremo un nuovo personaggio. Per la prima volta appariremo e combatteremo al fianco di, il che è eccezionale".A confermare la notizia è stato lo stesso ...