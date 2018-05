Il primo DLC di Far Cry 5 ha una data? Prime indiscrezioni in rete

Call of Duty : WWII - il DLC The War Machine riceve il suo primo trailer Video : Se siete stati eccitati dall'annuncio del prossimo DLC relativo a Call of Duty: WWII ma ancora siete ansiosi di scoprire i suoi contenuti, ebbene la lunga attesa è finalmente finita. Activision e Sledgehammer Games hanno infatti condiviso il primo trailer di The War Machine, per darci un'idea di cosa proporra' l'espansione in questione. Cosa mostra il primo trailer dedicato a The War Machine Il filmato propone uno sguardo al gameplay di ogni ...

Call of Duty : WWII - il DLC The War Machine riceve il suo primo trailer : Se siete stati eccitati dall'annuncio del prossimo DLC relativo a Call of Duty: WWII ma ancora siete ansiosi di scoprire i suoi contenuti, ebbene la lunga attesa è finalmente finita. Activision e Sledgehammer Games hanno infatti condiviso il primo trailer di The War Machine, per darci un'idea di cosa proporrà l'espansione in questione. Cosa mostra il primo trailer dedicato a The War Machine Il filmato propone uno sguardo al gameplay di ogni ...

Dragon Ball FighterZ : annunciata la data di uscita del primo DLC : Bandai Namco ha annunciato che Broly e Bardock si uniranno al roster di Dragon Ball FighterZ dal 28 marzo 2018 come contenuto a pagamento insieme al Commentator Voice Pack.In aggiunta alla data di uscita di questo DLC, la compagnia ha anche svelato maggiori dettagli sugli aggiornamenti gratuiti previsti per la primavera.Broly e Bardock, inclusi anche nel FighterZ Pass che contiene 8 personaggi, delizieranno i fan con attacchi speciali e abilità ...

Dragon Ball FighterZ mostra Broly - come promesso : character trailer per il primo DLC : Dopo l'ironico teaser delle ultime ore, Bandai Namco ha finalmente svelato il trailer completo per Broly, il nuovo (e immaginiamo primo) combattente DLC per Dragon Ball FighterZ: il solito character video di circa trenta secondi che ci mostra finalmente quello che sarà il set di mosse completo del Super Saiyan leggendario, antagonista dei tre OVA di Dragon Ball Z intitolati Il Super Saiyan della leggenda, Sfida alla leggenda e L'irriducibile ...

SWORD ART ONLINE : FATAL BULLET – Season Pass e primo DLC : BANDAI NAMCO annuncia il Season Pass e il DLC “Ambush Of The Imposters” per SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET. Il Season Pass includerà anche i DLC “Betrayal Of Comrades” e “Collapse Of Balance”. SWORD ART ONLIEN FATAL BULLET si espande “Ambush Of The Imposters” includerà un nuovo arco narrativo con un dungeon e un boss inediti. Seguendo i rumor su delle unità ...