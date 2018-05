Il parto? «Agli ospedali si può chiedere di più»

Gb - ginecologa sbaglia il parto e decapita neonato/ Al via il processo : la confessione dell'ostetrica : La testa di un neonato si è staccata dal corpo mentre i dottori procedevano a estrarre il bambino dal ventre materno, è accaduto in Inghilterra, adesso si è arrivati a vie penali(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:26:00 GMT)

Kate Middleton in ospedale : è iniziato il travaglio. La duchessa è stata ricoverata al reparto maternità e - a quanto pare - darà alla luce il terzogenito nel giro di pochissimo. Le indiscrezioni : Ci siamo: il terzo royal baby sta per nascere. Ormai è davvero vicino. Kate Middleton lunedì mattina presto è stata ricoverata in ospedale, al St. Mary’s Hospital di Londra, ed è alle prime fasi del travaglio. L’ha accompagnata il marito William. A dare la notizia del ricovero di Kate nel reparto maternità l’account ufficiale di Kensigton Palace. Il terzo royal baby, il sesso del quale è ancora sconosciuto – anche per i genitori, almeno così ...

Royal Baby - Kate Middleton sta per partorire : “Fase iniziale del travaglio” : Kate Middleton è stata portata lunedì mattina al St Mary’s Hospital di Londra, ed è “nella fase iniziale del travaglio” per la nascita del terzo figlio. Lo rende noto Kensington Palace. La moglie del principe William è arrivata in clinica in automobile ed è stata ricoverata come previsto nella Lindo Wing dell’ospedale (che si trova nella zona di Paddington), l’ala privata riservata ai pazienti a pagamento. Secondo fonti di ...

Travaglio mentre arriva il 118 : giovane partorisce in ambulanza : Una giovane extracomunitaria di origine somala ha dato alla luce il figlioletto in ambulanza. La donna, soccorsa alle 6.45 di questa mattina, è stata assistita dall'équipe del 118, intervenuta con l'...

A 10 giorni dal parto Chiara Ferragni è in forma smagliante : Non fosse per un seno decisamente più prosperoso, quasi non ci si accorgerebbe che Chara Ferragni ha appena messo al mondo il suo primo figlio. A soli dieci giorni dalla nascita di Leone Lucia Ferragni, l'influencer più nota della rete italiana ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto che la ritrae più bella che mai e decisamente disinvolta."A dieci giorni dal parto", si legge nella descrizione della fotografia, con accanto un emoticon di un ...

Cagliari - Romina partorisce il figlio in auto mentre va in ospedale : “Paura ed emozione” : Romina Argiolas, di Sadali, ha partorito nella sua auto, assistita dal compagno, mentre era sulla strada per andare in ospedale. All'Unione sarda ha raccontato la sua storia: "Ho capito che il tempo era poco. Il bambino voleva nascere, sentivo ormai la testa che usciva, e quindi ci siamo fermati al bivio di Nurri. Lì, sul sedile della macchina, è nato il nostro Francesco".Continua a leggere

Chiara Ferragni - Fedez e il figlio Leone - quello strano dettaglio sulla prima foto : è accaduto durante il parto : Il 19 marzo 2018 è venuto al mondo Leone Lucia , primogenito di Chiara Ferragni e Fedez immediatamente immortalato per la gioia di milioni di fan che continuano a congratularsi con la coppia di innamorati. Si era capito che la ...