Il nuovo Google News è ora disponibile anche nella versione web

Brutto e lento - è il nuovo Google News : addio per sempre all’informazione : Google News rinnovato sia su mobile che su desktop, è così che Google dice addio per sempre all’informazione online. Brutto e lento, confusionario e senza senso, visibilità solo a pochi a dispetto del pluralismo, questa è l’idea di giornalismo di Mountain View. C’era una volta l’informazione… su Google News Forse è anche sbagliato parlare di giornalismo visto che la maggior parte dei siti presenti ...

Google One : quanto costa - cos’è - cosa cambia e come funziona il nuovo abbonamento : Google decide di semplificare la propria offerta in cloud riunendo sotto un unico cappello l’archiviazione di Drive, Gmail, Foto, ora disponibili dentro un solo abbonamento. L’idea di Mountain View è evitare incomprensioni: che siano documenti, allegati o immagini, quello che ti serve è spazio sulla nuvola di server da cui puoi accedere da qualsiasi dispositivo e Google vuole essere l’azienda di riferimento anche in questo ...

Google One è il nuovo piano di archiviazione sul Cloud con tanti servizi aggiuntivi : Google presenta il nuovo programma Google One, destinato a sostituire i piani a pagamento di Google Drive, con tariffe che partono da 1,99 euro al mese. L'articolo Google One è il nuovo piano di archiviazione sul Cloud con tanti servizi aggiuntivi proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge : di nuovo nel mirino di Google Project Zero : Gli analisti di Google Project Zero hanno rilasciato dei nuovi dati relativi a Microsoft Edge, attestando che “Arbitrary Code Guard” non è adatto a impedire attacchi avanzati.-- Sicurezza Informatica ACG (Arbitrary Code Guard) è stato lanciato con Windows 10 Creators Update per impedire una serie di potenziali attacchi basati su exploit a catena. Nonostante le risorse messe in gioco da Microsoft, sembrerebbe che ACG non basti a fermare gli ...

Google apre a tutti il suo nuovo dominio Video : Big G apre il proprio dominio .app a chiunque ne faccia richiesta attraverso Google Domains. Tre anni fa Google aveva acquistato il TLD .app a 25 milioni euro, una cifra esorbitante per rendere libero un dominio. L'idea è di garantire alla community dei programmatori e degli sviluppatori una piattaforma sicura su cui basare le proprie applicazioni. L'enorme successo di .app Annunciata la prevendita pochi giorni fa, Google aveva invitato gli ...

Google apre a tutti il suo nuovo dominio : Big G apre il proprio dominio .app a chiunque ne faccia richiesta attraverso Google Domains. Tre anni fa Google aveva acquistato il TLD .app a 25 milioni euro, una cifra esorbitante per rendere libero un dominio. L'idea è di garantire alla community dei programmatori e degli sviluppatori una piattaforma sicura su cui basare le proprie applicazioni. L'enorme successo di .app Annunciata la prevendita pochi giorni fa, Google aveva invitato gli ...

Google I/O - ecco come sarà il nuovo Android P : (Foto: Google) Tra le novità annunciate nel corso della conferenza Google I/O che si sta svolgendo in queste ore negli Stati Uniti non potevano mancare quelle relative alla nuova versione del sistema operativo Android, per il momento identificata con il nome in condice Android P. Sull’onda delle altre migliorie protagoniste di queste ore della manifestazione, anche quelle inerenti ai futuri smartphone e tablet Android sono tutte pensate ...

Google sfida le FAKE NEWS con il nuovo aggiornamento di Google News : Con un clic o tap gli utenti potranno consultare la stessa notizia pubblicata da varie fonti, con la possibilità di selezionare la categoria, come ad esempio business, tecnologia, sport, ...

Google annuncia un nuovo dongle Android TV - ma è solo per gli sviluppatori : Nel corso del Google I/O 2018 è stato presentato il nuovo dongle Android TV, una piattaforma di sviluppo chiamata ADT-2, destinata al momento agli sviluppatori. L'articolo Google annuncia un nuovo dongle Android TV, ma è solo per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Pixel Launcher è già disponibile per Oreo - così come il nuovo Google News : A poche ore dalla presentazione è già possibile scaricare il file APK di Google News 5.0 e utilizzare il porting del nuovo Pixel Launcher sui dispositivi con Oreo. L'articolo Il nuovo Pixel Launcher è già disponibile per Oreo, così come il nuovo Google News proviene da TuttoAndroid.

Come funziona il nuovo Google News e come cercherà di salvare il giornalismo : Google ha lanciato una nuova versione di ?Google News, fondata sul'uso dell'intelligenza artificiale. E' stato lo stesso Ceo del colosso del web, Sundar Pichai, ad annuncialo dal palcoscenico di I/O, la riunione-evento che ogni anno raccoglie circa settemila sviluppatori a Los Angeles. Il nuovo Google News, ha detto Pichai, "utilizza il meglio dell'intelligenza artificiale per aiutarvi a trovare il meglio ...

Nasce Google AI - un nuovo capitolo per l’intelligenza artificiale : Dalle ceneri di Google Research e Google.ai Nasce Google AI, una nuova iniziativa che punta a migliorare l'impegno dell'azienda sull'intelligenza artificiale. L'articolo Nasce Google AI, un nuovo capitolo per l’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Android e tanta Intelligenza artificiale : cosa vedremo nella Google I/O 2018 : Forse non avranno l'appeal delle presentazioni liturgiche dei nuovi smartphone. Ma gli aggiornamenti di Google toccano miliardi di persone. Ecco perché la Google I/O (la conferenza della società dedicata agli sviluppatori, in programma dall'8 all'11 maggio) è un'occasione importante: permette di conoscere alcune delle novità prodotte da Mountain View e che a breve saranno nelle nostre mani. Ecco le ...

Google apre un nuovo programma di investimento rivolto alle nuove startup : Google ha ufficializzato il lancio di un nuovo programma di investimento per le startup appena nate che hanno come obiettivo quello di ampliare l'hardware o le funzionalità di Google Assistant! L'articolo Google apre un nuovo programma di investimento rivolto alle nuove startup proviene da TuttoAndroid.