Il mercato dell'auto europeo torna a correre. FCA +2% ma scende quota : Il settore dell'auto europeo torna a correre ad aprile dopo la debacle del mese precedente, quando si era registrato il primo calo dal 2014 . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei ...

mercato Bici 2017 : continua la crescita delle e-Bike - tiene la bici tradizionale : Confindustria ANCMA comunica oggi i dati totali del Mercato bici (e- bike più tradizionali), in Italia, a 1.688.000 pezzi venduti. Una variazione positiva dell’1% rispetto al 2016. Questo dato, in assenza di numeri di sell out, è un dato di disponibilità interna del Mercato ottenuto dalla somma delle biciclette prodotte e importate meno quelle destinate all’export. Più in dettaglio, il dato di Mercato più eclatante, riguarda le e-Bike con un ...

Calciomercato Inter - ecco la lista della spesa di Ausilio : l’ultima tentazione si chiama Gundogan : La qualificazione alla prossima edizione di Champions potrebbe dare la possibilità all’Inter di giocare un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo Piazzati i colpi De Vrij e Asamoah, l’Inter adesso si concentra sul match dell’Olimpico contro la Lazio per provare a strappare in extremis la qualificazione alla prossima Champions League. LaPresse/Simone Bergamaschi Il pass per la massima competizione europea vale oltre ...

L'asse Starbucks-Nestlé scuote il mercato Parte il risiko dei colossi della tazzina : L'ANNUNCIO dell'accordo con cui Nestlé si è assicurata per 6 miliardi di euro la vendita dei prodotti a marchio Starbucks in tutto il mondo è l'ultimo affondo della battaglia che infuria nel mondo del ...

Calciomercato Inter - Ausilio risponde alle accuse della Lazio! Dubbi su Cancelo e Rafinha - intanto Strootman… : Calciomercato Inter, Piero Ausilio scatenato in queste ultime ore, arrivano le risposte a Tare ed alla Lazio, intanto si sonda Strootman Calciomercato Inter, il campionato volge al termine e le trattative iniziano ad entrare nel vivo. Certo, i nerazzurri si giocano ancora moltissimo nello scontro diretto contro la Lazio, da vincere assolutamente per entrare in Champions League come da planning estivo, ma Piero Ausilio si sta già muovendo per ...

Festa della Mamma - Coldiretti Puglia : il mercato dei fiori vale 185 milioni : Nel giorno della Festa della Mamma, Coldiretti Puglia rende noto che l’offerta nazionale dei fiori per il 60% dipende da prodotti di importazione e invita a scegliere fiori a km 0, “una scelta responsabile che salva il clima dall’inquinamento determinato dalle emissioni di gas serra dovute ai lunghi trasporti che devono subire prodotti importati spesso da paesi lontani, in cui tra l’altro non sono rispettati i principi ...

Berlusconi - dal mercato pubblicitario alle torri di trasmissione ecco gli interessi dell’ex premier nella partita del governo : Innanzitutto le televisioni, ma non solo. Gli interessi economico-finanziari di Silvio Berlusconi e della sua famiglia sono molteplici e, da sempre, molto ben presidiati. Se appare scontato che una modifica della legge Gasparri, i cui tetti pubblicitari vennero costruiti su misura proprio per favorire Mediaset, avrebbe un impatto diretto e immediato sul gruppo, non bisogna credere che rivestano minore importanza partite quali il rinnovo del ...

Dazi - Trump sfida l'Europa e il mercato dell'auto (e all'Italia potrebbe costare caro) : Nel suo incontro di ieri con le case automobilistiche, il presidente americano Donald Trump ha proposto Dazi del 20% sui veicoli importati negli Stati Uniti; su questi veicoli ricadrebbero anche standard sulle emissioni più...

Calciomercato Fiorentina - Corvino svela il futuro dell’attaccante Chiesa : Calciomercato Fiorentina – Il pezzo pregiato della Fiorentina è sicuramente l’attaccante Chiesa, il calciatore finito nel mirino delle più importanti squadre italiane ed europee. Pantaleo Corvino si è sbilanciato sul futuro di Chiesa, ecco le parole rilasciate a Sky Sport: “Chiesa è un titolare e, vista la nostra situazione, possiamo resistere a qualsiasi tipo di tentazione che possa presentarsi nei suoi ...

Lotta al degrado e abusivismo commerciale : intervento della Polizia Locale nel mercato di via dell’Arcadia : Continuano le attività disposte dal Comando Generale per contrastare varie forme di degrado urbano e abusivismo commerciale: stamattina controlli mirati a tutelare i tanti operatori che svolgono regolarmente la propria attività all’interno dei mercati rionali. Gli agenti del PICS (Pronto intervento Centro Storico) sono intervenuti nel mercato di Via dell’Arcadia, dove sono stati effettuati sequestri […] L'articolo Lotta al degrado e ...

Calciomercato - Inter e Roma all’assalto dell’Atalanta : ecco l’obiettivo : Il Calciomercato è già entrato nella fase calda, in particolar modo molto attiva l’Inter che nelle ultime ore ha chiuso il doppio colpo De Vrij-Asamoah. Guarda al futuro anche la Roma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune dall’Atalanta, si tratta di Ilicic, autore di una stagione entusiasmante, da capire la volontà dell’Atalanta che ancora non ha stabilito una cifra per il cartellino. Sono ...

Calciomercato Napoli - sorpasso per Vodisek dell'Olimpia Lubiana : si può chiudere : Rok Vodisek potrebbe essere il portiere del futuro del Napoli. Salutato Pepe Reina, che nella prossima stagione giocherà con la maglia del Milan, la società azzurra sta puntando il giovanissimo ...

Libero mercato dell’energia - come affrontare il passaggio : Dopo tanti rinvii e complicazioni, il prossimo 1°luglio 2019 si concluderà il lungo processo di liberalizzazione del mercato energetico italiano, avviato alla fine degli anni Novanta con il Decreto Bersani. Entro questa data tutti gli intestatari di contratti luce e gas in servizio di maggior tutela dovranno passare al Libero mercato, e quindi scegliere a quale operatore affidare la gestione delle utenze. Nonostante manchi ancora del tempo, il ...

"Il mercato Riviera delle Palme" domenica torna a Finale Ligure : Arriva la bella stagione ed è ora di rivoluzionare gli armadi. Quale occasione migliore del ritorno del Mercato Riviera delle Palme a Finale Ligure? L'appuntamento con il Mercato che riunisce i ...