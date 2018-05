Il Mediterraneo di plastica Le strategie italiane viste da Amsterdam

Ambiente - Greenpeace : nel Mediterraneo livelli di microplastiche paragonabili a quelli dei vortici di plastica del Pacifico : Nelle acque marine superficiali italiane si riscontra un’enorme e diffusa presenza di microplastiche comparabile ai livelli presenti nei vortici oceanici del nord Pacifico, con i picchi più alti rilevati nelle acque di Portici (Napoli) ma anche in aree marine protette come le Isole Tremiti (Foggia). Sono questi alcuni dei risultati principali diffusi oggi dall’Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova (ISMAR), dall’Università ...

ISPRA - “Plastic busters MPAs” : via la plastica dalle aree marine protette del Mediterraneo : Negli ultimi vent’anni la presenza della plastica nel mare è stata identificata come una delle minacce ambientali più serie a livello globale. Il Mediterraneo è uno dei mari più colpiti al mondo dalla presenza di rifiuti plastici. Se diversi studi hanno già messo in luce gli effetti della presenza di plastica in mare, l’impatto sulle aree marine protette ad oggi non è ancora noto. Il progetto “Plastic busters”, partito lo scorso febbraio, andrà ...

Il Mediterraneo? Un mare di plastica! : Il mare nostrum, se fosse uno stato, sarebbe il quarto in Europa a produrre economia. E contiene 'ben il 10% della biodiversità'.

Mediterraneo - in un chilometro cubo centinaia di chili di plastica : L'allarme da un convegno di Sea Shepherd. la plastica resta in acqua per 600 anni sminuzzandosi in nano e microplastiche

