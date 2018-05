Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a tema Coachella | svelati nuovi particolari

matrimonio Fedez-Chiara Ferragni : svelati altri particolari delle nozze : Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto quest’estate, svelati altri dettagli del Matrimonio dell’anno tra la fashion blogger e il rapper “Preparatevi a ruote panoramiche, consolle di deejay sparse ovunque, look flower power e tanta musica” . Così la rivista ‘Chi‘ anticipa altri dettagli del Matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez che avverrà a Noto. Il paese siciliano che ha conquistato il rapper e la fashion blogger, ...

Chiara Ferragni e Fedez tornano in Italia con Leone : missione matrimonio? : «Finalmente a casa, mi sei mancata Italia». Chiara Ferragni e Fedez sono atterrati a Milano, per la prima volta da genitori. Con loro anche il figlio Leone, che a 50 giorni ha affrontato la sua prima traversata oceanica: nato lo scorso 19 marzo, il piccolo ha trovato nella sua nuova cameretta una marea di giocattoli, palloncini, una carrozzina e tanti vestitini nuovi. Tutto ovviamente documentato da papà e mamma sulle loro pagine Instagram: ...

Chiara Ferragni e Fedez - il vescovo di Noto gli dedica un rap per il giorno del matrimonio : Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, ha dedicato a Chiara Ferragni e Fedez un pezzo rap da lui scritto. Il brano recita: "Cerca la bellezza là dove si trova. Ecco la...

Chiara Ferragni e Fedez - smentito il matrimonio a Noto il 31 agosto : Niente nozze per Chiara Ferragni e Fedez. O almeno non il 31 agosto come aveva rivelato in esclusiva il settimanale Oggi. La rivista è infatti stata smentita da Vanity Fair che cita fonti vicine alla coppia le quali assicurano che la data scelta, al momento ancora top secret, non è quella annunciata. Incerta pure la location, che secondo Vanity non sarebbe ancora sicura al 100%. La coppia si vocifera già da tempo abbia scelto di dirsi di ...