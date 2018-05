Il M5S in affanno al Senato allenta il pugno duro coi suoi

ilgiornale

(Di giovedì 17 maggio 2018) I parlamentari sono obbligati "a votare la fiducia, ogni qualvolta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri espressione del Movimento 5 Stelle". Pena, ovviamente, l'espulsione e una multa salatissima da versare a Rousseau. Ma la stagione del rigore, dell'intolleranza zero per i dissidenti, della caccia ai ribelli che era stata messa nero su bianco a dicembre, alla vigilia del voto, nel nuovo codice etico dei cinque stelle, nasce azzoppata ancor prima di iniziare. Questione di numeri. E di real politik. Le norme del decalogo etico, con espulsioni facili per chi non rispetta la linea, rischiano di ritorcersi contro un movimento per il quale, ora che sta per entrare a Palazzo Chigi, la priorità più che la difesa della pura razza grillina è tenere il timone della maggioranza. Con un occhio al pallottoliere, soprattutto al, dove i ...