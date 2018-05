Il contratto di governo tra M5s e Lega sarà votato on-line domani

Dall'esecutore del contratto di governo ai saluti di Buffon. Di cosa parlare stasera a cena : Ore e ore a cercar l'esecutore. Definizione che Luigi Di Maio, figlio della cultura grillina, dà del presidente del consiglio. Scelto che lo avranno si dovranno rivolgere al Quirinale per far eseguire anche quella stantia (ironia) procedura detta conferimento dell'incarico a formare un governo. I ma

contratto Lega-5stelle : il Governo da lunedì nelle mani di Mattarella : "Entro fine settimana ci sarà la chiusura. Se chiudiamo, chiudiamo lunedì e comunque vada la parola lunedì torna a Mattarella". Lo he detto il leader della Lega Matteo Salvini ad Aosta....

GOVERNO M5S-LEGA : DI MAIO “DOMANI VOTO ONLINE SU contratto”/ Vice Salvini : “verso premier terzo” : GOVERNO, ultime notizie live: contratto M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:30:00 GMT)

Governo - Toninelli : “Russia? Abbiamo discusso delle sanzioni. Ma non posso dirvi se sono ancora nel contratto” : “Abbiamo discusso in questi giorni delle sanzioni alla Russia, sono state motivo di confronto ma ancora non so dirvi se entreranno nel contratto”. Così Danilo Toninelli a margine dei tavoli operativi per la stesura del contratto di Governo. L'articolo Governo, Toninelli: “Russia? Abbiamo discusso delle sanzioni. Ma non posso dirvi se sono ancora nel contratto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

contratto di Governo - Conapo protesta : “Mancano i problemi dei Vigili del Fuoco - si parla solo di Forze Polizia e Forze Armate” : Il sindacato autonomo Conapo ha scritto ai capi politici di Lega e M5S stigmatizzando “l’assenza totale delle problematiche dei Vigili del Fuoco dalla bozza di Contratto di Governo nella quale si affrontano invece i problemi delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e anche della Polizia Municipale”. “Come al solito ci si ricorda dei Vigili del Fuoco solo nelle emergenze” ha detto Antonio Brizzi, segretario generale Conapo, che in una nota ...

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - le ultime modifiche al contratto : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Governo - Di Maio : “Con Salvini sciolti tutti i nodi sul contratto”. Ma la Lega frena : Adesso c’è anche la bollinatura del Cremlino. Fonti del Governo di Mosca hanno espresso apprezzamento per la volontà di ritirare immediatamente le sanzioni alla Russia, come è scritto nero su bianco sul programma di Governo. Una proposta, già condivisa in campagna elettorale da Lega ed M5S, che dovrà maturare in sede europea con un impegno più deci...

contratto di governo - nella nuova bozza sgravi per gli asili nido "solo per gli italiani" : nella bozza del Contratto di governo 'corretta' da Luigi Di Maio e Matteo Salvini spuntano novità su tasse, lavoro, jobs act e sussidi. Solo alcune delle modifiche, ma anche delle conferme dopo l'...

Il contratto di governo «giallo-verde» spiegato in 2 minuti La videoscheda : I punti del programma condiviso tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: ancora alcuni nodi da sciogliere su Lavoro, immigrazione e riforme istituzionali

contratto di Governo : effetti sulle utilities. I titoli in e out : Nel Contratto di Governo è ipotizzata una fiscalita premiante per favorire l'economia circolare, mentre sul tema dei Waste to Energy è prevista una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti ...

Il contratto di governo “ giallo-verde” spiegato in 2 minuti La videoscheda : I punti del programma condiviso tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: ancora alcuni nodi da sciogliere su Lavoro, immigrazione e riforme istituzionali

Governo - Di Maio : «contratto chiuso». Sul premier : «Passi avanti» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Terminato il colloquio tra i due leader. Di Maio: «Nodi sul contratti sciolti, entro i prossimi giorni il nome del premier ». Salvini su Twitter: «Dormo poco ma ce la metto tutta»

M5S-Lega : "contratto di governo entro stasera"<br>Di Maio : "Venerdì il voto online" : 16.15 - Di Maio: “Contratto al voto online venerdì”. Uscendo da un ristorante nei pressi della Camera dei Deputati, il leader del M5S, Luigi Di Maio ha dichiarato: "Credo che il contratto sarà messo al voto online degli iscritti venerdì". Alla chiusura con la Lega mancherebbero ormai alcuni dettagli, in particolare alcune misure relative al Sud. Prima della firma di Di Maio e Salvini, però, il contratto sarà sottoposto al candidato ...

contratto di governo - temi trattati : anche la scuola nel mirino - no uscita Euro : Gettate le basi formali per il governo Lega-5 Stelle, dopo la stesura del Contratto di governo, realizzato rifacendosi al sistema tedesco. In esso è contenuto il programma congiunto degli impegni per il futuro dei leader dei due partiti che hanno ottenuto i migliori risultati alle elezioni dello scorso 4 marzo. I temi del Contratto stilato Nel Contratto di governo stilato dai leghisti e i pentastellati è stata messa da parte l'uscita ...