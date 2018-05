Il contratto cambia ancora | ecco la bozza più aggiornata

contratto Governo M5s-Lega - cosa cambia/ Ultimatum di Salvini a Di Maio - Castelli : "Le novità sulla Tav" : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:52:00 GMT)

Mercati in tensione - M5S e Lega cambiano il contratto di governo su debito e ruolo della Bce : La giornata convulsa dei Mercati ha aiutato ad accelerare i lavori sul «contratto di governo» fra Lega e Cinque Stelle, arrivato ieri a una sorta di pre-chiusura. Il testo, circa 40 pagine, è stato ultimato nella sua struttura che ora contempla anche un passaggio dedicato alla revisione delle regole sui vaccini (più informazione e meno obblighi, sul modello veneto) e l’attribuzione di nuovi poteri a Roma Capitale....

In Borsa la scossa più forte da 5 anni. Lega e 5 Stelle cambiano il contratto : plausibile che da stamani i mercati recuperino un certo contegno. Potrebbe andare in scena anche un certo recupero dei titoli italiani, dato che l'ultima versione del contratto ufficiale di governo ...

[Il retroscena] Il giallo del contratto tra Lega e Cinque Stelle e i trattati Ue da cambiare. Ma il Quirinale ha già pronto un altro governo : ... "L'impianto della governance europea , patto di stabilità, fiscal compact etc etc, deve essere ripensato insieme ai partner europei, compresa la politica monetaria, con lo spirito di tornare all'...

contratto per il governo del cambiamento : la bozza dell'accordo Lega 5 stelle è pronta : "Contratto per il governo del cambiamento". È questo il titolo dell'accordo sul quale Movimento 5 stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al programma di...

Governo - M5S-Lega - pronta la prima bozza del 'contratto'. Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : Nella riunione tecnica tra M5S e Lega, iniziata al Pirellone alle 14, è stata completata, a quanto apprende l'ANSA, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del ...

M5s-Lega - cambiamento o inciucio pro Berlusconi? Cominceremo a capirlo dal contratto di governo : Conoscendo il pregiudicato Silvio Berlusconi, definito dai tribunali della Repubblica un “delinquente naturale”, è giusto pensare che prima di togliere il suo veto alla nascita di un governo abbia avuto da Matteo Salvini precise garanzie sulle materie per lui importanti: giustizia, telecomunicazioni e fisco. Per questo Luigi Di Maio, se non vuole finire per apparire agli occhi degli elettori come un politico disposto per il potere a qualsiasi ...

Benedetta Parodi cambia rete dopo il flop di domenica In : fine anticipata del contratto? : Nella stagione televisiva 2018/2019 della Rai non ci sarà più spazio per Benedetta Parodi . dopo il ridimensionamento e poi l'allontanamento da domenica In , sembra proprio che sia stata anticipata la ...

MotoGP - Valentino Rossi : ha senso restare con questa Yamaha? C’è un contratto - difficile cambiare. Intriga la Suzuki : Valentino Rossi ha firmato un contratto biennale con la Yamaha, dunque correrà con la scuderia dei tre diapason fino al 2020: altre due stagioni e mezza con questo mezzo sembrano però davvero infinite, il Dottore sta guidando una moto ingestibile e lontana anni luci dai vertici del circuito. Le Honda, le Ducati e adesso anche le Suzuki sono decisamente più performanti, il centauro di Tavullia fatica a tenere il passo degli avversari, non riesce ...

Inter - Spalletti : 'Ho un contratto e la società non vuole cambiare' : Dopo il bel successo dell'Inter ai danni dell'Udinese per quattro a zero, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di Rai Sport per commentare il match: 'Champions? Io la penso sempre alla stessa maniera e non cambia da ieri a oggi. Abbiamo dato dimostrazione di esserci allenati bene e che abbiamo una testa pensante che ...

contratto scuola 2018 - cosa cambia. Sì agli aumenti - merito tabù - : Che cosa resta della legge della Buona scuola nel Contratto siglato ieri per il personale dell'istruzione e della ricerca? Poco. Soprattutto non resta la valorizzazione del merito come era stata ...

FIRMATO contratto NAZIONALE SCUOLA/ Università - cosa cambia : aumento stipendi - Fedeli “migliori condizioni” : SCUOLA, FIRMATO CONTRATTO NAZIONALE istruzione e ricerca: via libera definitivo dopo la pre-intesa di due mesi fa. Tra le novità più attese, aumenti ai docenti fino a 110 euro.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:06:00 GMT)

Di Maio : «Governo di cambiamento. contratto con Lega o Pd - niente veti». Salvini : «Senza intesa si va al voto» : Si è chiuso il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Luigi Di Maio, leader dei 5 stelle, è stato l'ultimo a salire al Colle dal presidente della Repubblica. Di Maio è...