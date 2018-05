Il contratto 5S-Lega punto per punto

Il contratto M5S-Lega : un'Italia cattivista che gioca con la democrazia : Più carceri, anche per gli immigrati irregolari, legittima difesa, pasticci sull'Europa, vincoli di mandato e Gran Consiglio pentaleghista: cosa c'è di brutto, ma anche di buono, nell'accordo fra Di ...

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su nuovo contratto Lega-M5S. Risale lo spread : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...

Il contratto M5S-Lega : un’Italia cattivista che gioca con la democrazia : Non spuntano poi troppe sorprese, dal famigerato “contratto” fra M5S e Lega. Si sapeva che sarebbe stato un’accozzaglia delle cose peggiori dei due partiti, appena lenita dall’incrocio fra i rispettivi conati e da quel velo di fard che i grillini vogliono mantenere al cospetto del Colle. Nella sostanza è un programma feroce e sconclusionato, che disegna un’Italia dei cattivisti. Nell’ordine, e senza esagerare, da quelle 40 pagine scritte malino ...

Governo - cosa c’è nella bozza di contratto tra Movimento 5 stelle e Lega : (Immagine: pixabay/CC) Ecco l’accordo semi-definitivo che Movimento 5 stelle e Lega hanno siglato (qui il documento). Restano ancora alcuni punti da vagliare mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto intendere di avere perso la pazienza. Il Colle non accetterà accordi a metà e vuole certezze. Questi i punti salienti. Comitato di conciliazione Nel caso non ci sia accordo tra le parti contraenti, verrà convocato il ...

Giovanni Maria Flick critica il contratto M5S-Lega : "Ricorda quello di Berlusconi" : "Ricordate il contratto con gli italiani firmato da Berlusconi sulla scrivania di Bruno Vespa? Ecco, se non siamo lì, poco ci manca. Le mie perplessità riguardano soprattutto il metodo. Si fa un contratto privatistico tra due persone fisiche che ha forza di legge solo tra le parti. Il tutto ha il sapore di una de-costituzionalizzazione, di una forma appunto privatisti-ca del governo e dell'interesse pubblico". Così in ...

M5s e Lega : c'è il contratto - manca il nome del premier : Nell'accordo salta l'uscita dalla moneta unica ma restano i trattati dell'Ue da cambiare. Stop anche alle sanzioni alla Russia. Si va verso un Presidente del Consiglio grillino. Ai leghisti il ...

Meno Ue - no massoni - no Tav Ecco la bozza finale Lega-M5s Leggi il contratto chiuso ieri sera : Su Affaritaliani.it il contratto di governo chiuso mercoledì sera alle 19. Fisco, vaccini, migranti, trattati Ue: Ecco che cosa prevede l'ultima versione dell'accordo tra Cinquestelle e Lega prevede Segui su affaritaliani.it

Pensioni - il contratto Lega-M5s : taglio a quelle d'oro - ecco chi viene colpito : Il governo M5s-Lega porterà in dote un massiccio taglio alle Pensioni? Possibile, programma alla mano. Già, perché la bozza parla chiaro. Se da un lato si parla dell'abolizione della legge Fornero , ...

Il contratto di governo tra M5s e Lega spiegato in 13 punti : Ancora stallo sulla premiership tra M5s e Lega. Dopo che mercoledì si erano detti entrambi pronti a fare un 'passo di lato', nel corso della riunione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non sarebbero emersi da parte dei Cinque stelle delle proposte significative in alternativa al nome del capo politico del Movimento. E la trattativa si sarebbe arenata nuovamente sul nome di Di Maio. La trattativa va avanti a oltranza. La ...

Mercati in tensione - M5S e Lega cambiano il contratto di governo su debito e ruolo della Bce : La giornata convulsa dei Mercati ha aiutato ad accelerare i lavori sul «contratto di governo» fra Lega e Cinque Stelle, arrivato ieri a una sorta di pre-chiusura. Il testo, circa 40 pagine, è stato ultimato nella sua struttura che ora contempla anche un passaggio dedicato alla revisione delle regole sui vaccini (più informazione e meno obblighi, sul modello veneto) e l’attribuzione di nuovi poteri a Roma Capitale....

Lo spread sfonda quota 150. Piazza Affari in rosso (-2 - 3%) sconta il contratto M5S-Lega : Piazza Affari la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la richiesta alla Bce di cancellare 250 mld di debito. Male le banche, giù Mediaset, in volata Saipem. Vittoria Assicurazioni la migliore dopo Opas a 14 euro per delisting...

Governo - patto M5S-Lega e contratto chiuso : un cinquestelle verso Palazzo Chigi : Un presidente del Consiglio targato M5S. Nella nebbia che avvolge la formazione del nuovo Governo, qualche punto meno instabile del solito si comincia ad intravvedere. Nella lunghissima sfida...