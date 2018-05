Il Castello delle Cerimonie 2 | al via le riprese

Volge al termine CaLibro Festival della lettura a Città di Castello : il programma delle ultime due giornate : 12 , ARTè, - Economia dell'amore. Incontro con Letizia Pezzali. C on Carolina Coriani e Letizia Vibi. 16 , Museo Burri ex Seccatoi, - Per dirmi che sei fuoco. Ungaretti - Bianco - Burri. Percorso ...

Tra Brera e il Castello la città che non chiude nel ponte delle feste : Il tempo sarà bello. Se il meteo ci azzecca, il lunedì dell'Angelo offre una giornata all'aperto a Milano, con i fiori che si materializzeranno sul sagrato della chiesa di sant'Angelo in via Moscova. È l'appuntamento tradizionale della Pasquetta e tra le fioriture primaverili si può immaginare la statua di san Francesco che intona il Cantico delle creature. Fructi con coloriti flori et herba, fiori, frutti e piante saranno un modo di gustare il ...

La famiglia del Castello delle cerimonie invita ufficialmente Chiara Ferragni e Fedez (video) : Da ben 20 anni l'hotel 'La Sonrisa', è il sogno per antonomasia delle coppie che vogliono celebrare il giorno del loro matrimonio, creando e pensando ad un vero evento come si deve. Ed è dallo stesso castello che il canale televisivo Real Time, ha creato Il boss delle cerimonie, format tutto Made in Italy. Il programma, è diventato un successo cult per i suoi ingredienti al retrogusto trash, ma che sanno essere irresistibili con le meravigliose ...

Il Castello delle cerimonie vuole Chiara e Fedez per il loro matrimonio : Indietro 30 marzo 2018 2018-03-30T11:34:08+00:00 ROMA – Dopo il bebè, arriverà il matrimonio. Lo avevano promesso Chiara Ferragni e Fedez. Il giorno in cui la coppia di neo genitori convolerà a nozze non è ancora stato reso noto. Il castello delle cerimonie, orfano di Don Antonio, ha pensato di portarsi avanti e invitare le due […]

'Le stagioni delle armi. Trieste e il suo Castello' : nuovo percorso espositivo inaugurato a S.Giusto : ... col 'passaggio' dai 55.000 a oltre 110.000 visitatori, frutto anche di un forte e convinto impegno organizzativo 'strutturale', per cui si è voluto riportare in Castello anche numerosi spettacoli di ...