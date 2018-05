Il capo politico M5s va a Monza a trovare l' imprenditore che fallì per colpa dello Stato

Di Maio - un po' capo politico un po' premier (pur non essendolo) - incontra Raggi e i consiglieri : "Roma Capitale nell'agenda di governo" : Sembra quasi che, nella sala degli Arazzi del Campidoglio, Luigi Di Maio si muova da premier. Prima della pausa pasquale il capo politico grillino ha incontrato Virginia Raggi e i consiglieri M5s. In questi giorni di attesa e di difficili trattative per formare il governo e prima ancora che inizino le consultazioni al Quirinale, l'aspirante premier grillino scrive e riscrivere il programma da presentare al capo dello Stato. Nei fatti un'agenda ...

Elena Fattori critica col nuovo statuto M5s : "Troppo potere al capo politico". Scontro con Di Maio : Scontro nell'assemblea al Senato tra Luigi Di Maio e la senatrice Elena Fattori, al secondo mandato in Parlamento e nota per le sue posizioni pro-vax nonché per gli scontri con Roberta Lombardi. A provocare il litigio il nuovo statuto sottoposto al voto dei parlamentari M5S.Alle obiezioni di Fattori, tra gli eletti che hanno chiesto del tempo per visionare lo statuto prima di votarlo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, ...

M5S : scontro Fattori-Di Maio - troppo potere al capo politico : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – Scintille ieri, in assemblea al Senato, tra Luigi Di Maio e la senatrice Elena Fattori, al secondo mandato in Parlamento e nota per le sue posizioni pro-vax nonché per gli scontri con Roberta Lombardi, la ‘pasionaria’ del Movimento. A scatenare la diatriba, il nuovo Statuto sottoposto al voto dei parlamentari M5S. Alle obiezioni di Fattori, tra gli eletti che hanno chiesto del tempo per visionare lo ...

M5S : scontro Fattori-Di Maio - troppo potere al capo politico (2) : (AdnKronos) – Alla fine, dopo varie obiezioni, sono stati solo due i senatori che hanno votato contro il nuovo Statuto. Ma anche alla Camera non sono mancate obiezioni e proteste. Qui, a votare contro il documento che disciplina l’attività del gruppo parlamentare, a quanto apprende l’Adnkronos sono stati tre deputati campani: Luigi Gallo, al secondo mandato, e le neo elette Doriana Sarli e Gilda Sportiello, militante storica ...