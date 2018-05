Il calendario dei Mondiali 2018

Amministrative 2018 : il calendario dei Faccia a faccia con #ilCittadinoMb : Conto alla rovescia verso le elezioni Amministrative del 10 giugno. E, come tradizione, il Cittadino organizza i "faccia a faccia" tra i candidati alla fascia tricolore negli otto Comuni al voto in ...

calendario scioperi dei trasporti dal 20 al 31 maggio 2018 : Tanti scioperi nel settore ferroviario, del trasporto pubblico locale e aereo dal 20 al 31 maggio 2018: lo sciopero generale dei trasporti in alcuni casi sarà nazionale, quindi interesserà tutte le regioni d’Italia. Molte giornate calde, in particolare il 21 maggio in due città i mezzi si fermeranno per 24 ore, ma anche il 25 maggio sarà per 24 ore che gli addetti ai trasporti pubblici locali di tre province incroceranno le braccia, così come il ...

Prove Invalsi : calendario dei test - la Calabria tenta di sfilarsi la maglia nera : test Invalsi anche nel mese di maggio: inizia così il breve ed impegnativo periodo conclusivo dell'anno accademico 2017/2018. Le Prove d'Italiano, matematica ed inglese sono state tenute dagli allievi delle terze sezioni della scuola secondaria di primo grado ad aprile tramite web. Per quanto concerne invece le scuole elementari, domani 3 maggio sosterranno l'esame d'inglese per la quinta sezione. Il programma prevede il test Invalsi d'italiano ...

La volata scudetto della Juventus : le ultime avversarie dei bianconeri. Il calendario completo : date - programma - orari e tv. 4 giornate decisive : Ora la Juventus rischia seriamente di perdere uno scudetto che fino a due settimane fa sembrava già vinto. I bianconeri, infatti, sono stati sconfitti dal Napoli nello scontro diretto e ora hanno solo un punto di vantaggio sugli azzurri quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Il calendario dei Campioni d’Italia è molto complicate: le sfide a Inter e Roma, sempre in trasferta e contro due squadre in piena lotta per un ...

Playoff NBA 2018 - il calendario e le date dei playoff. Il tabellone delle due Conference fino alla finale : Scattano i Playoff NBA. È caccia al titolo detenuto dai Golden State Warriors. Quest’anno ci sarà il quarto episodio della saga in finale con i Cleveland Cavaliers? Difficile dirlo, perché l’equilibrio la fa da padrone. Proprio la squadra di LeBron James non è la favorita numero uno ad Est. Se non altro stando al seeding, che vede i Cavaliers quarta forza. La prima testa di serie è Toronto, seguita da Boston e dalla sorprendente ...

Caffè Alzheimer - ecco il calendario dei prossimi appuntamenti a Senigallia : Ci sono gare di ballo, spettacoli teatrali, musica dal vivo e canti di gruppo. Gli artisti della nostra città partecipano sempre volentieri mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie ...

calendario Serie A oggi (mercoledì 4 aprile) : tutti gli orari dei recuperi della 27^ giornata. Il programma completo : oggi mercoledì 4 aprile si disputano i recuperi della 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Il turno, originariamente previsto per domenica 4 marzo, era stato rinviato per onorare la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Si tornerà dunque in campo oggi pomeriggio, alle ore 18.30: l’orario pomeridiano si è reso necessario vista l’impossibilità di giocare in serata a causa della Champions League (vietata la ...

CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ Governo - cosa chiederà Mattarella : domani si comincia - il calendario dei partiti : CONSULTAZIONI al QUIRINALE: domani, mercoledì 4 aprile, i primi incontri con il Presidente della Repubblica. Ecco cosa chiederà Sergio Mattarella: le ipotesi sul tavolo tra veti e controveti(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:40:00 GMT)

Orario Barcellona-Roma : quando si gioca l'andata dei quarti? Data - calendario - programma e tv : come seguire la partita : quando SI gioca l'anData DEI quarti? Mercoledì 4 aprile ore 20.45 Barcellona-Roma Diretta tv su Canale 5, Premium Sport, in streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE OASport CLICCA QUI PER LEGGERE ...

Orario Barcellona-Roma : quando si gioca l’andata dei quarti? Data - calendario - programma e tv : come seguire la partita : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, il Camp Nou sarà teatro della gara d’anData di Champions League tra il Barcellona e la Roma. Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita. I blaugrana sono all’11esimo quarto di finale in questa competizione e ritrovano sulla loro strada i giallorossi, tornata a centrare questo obiettivo a 10 anni dall’ultima volta. Il bilancio del club capitolino è di tutto rispetto contro gli spagnoli, avendo ...

Orario Juventus-Real Madrid : quando si gioca l’andata dei quarti? Data - calendario - programma e tv : come seguire la partita : Martedì 3 aprile, all’Allianz Stadium di Torino, si giocherà Juventus-Real Madrid, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Il remake della Finale di Cardiff dell’edizione precedente andrà in scena, dunque, sul rettangolo di gioco torinese ed i bianconeri cercheranno un pronto riscatto provando a regalare una gioia ai propri tifosi in vista della durissima trasferta della prossima settimana al Santiago ...

Nuovo Imperatore del Giappone - il calendario dei riti quasi pronto : Naruhito diventerà il 126mo Tenno in una dinastia che rivendica il primato di più antica famiglia regnante al mondo. 30 marzo 2018