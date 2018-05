I Queen tornano a rockeggiare nel trailer di Bohemian Rapsody

ilfoglio

: RT @EroeSemantico: Gli ABBA tornano insieme e registrano due nuovi pezzi. Ragazzi, prossimo passo Eurofestival, ma dovete mandare in scena… - russossc : RT @EroeSemantico: Gli ABBA tornano insieme e registrano due nuovi pezzi. Ragazzi, prossimo passo Eurofestival, ma dovete mandare in scena… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Inell'interpretazione di Rami Malek, che veste i panni di Freddie Mercury nel filmRhapsody, nei cinema dal prossimo 2 novembre. La 20th Century Fox ha diffuso il, dove sulle note di Another One Bites The Dust e We Will Rock You scorrono le immagini del