I palestinesi traditi dalla Lega araba

(Di giovedì 17 maggio 2018) Dopo l'Unesco, il Consiglio per i diritti umani dell'Onu, dal quale Israele si deve immediatamente ritirare. A sostenerlo è il ministro della Difesa Avigdor Lieberman che ha attaccato la condanna dell'organizzazione sull'uccisione dei manifestanti a Gaza. "Attacchi terroristici condotti da Gaza e attacchi di ipocrisia dal Consiglio dei diritti umani. Tutte condanne - ha twittato il ministro - che vogliono impedire ad Israele di difendere se stesso". "Dobbiamo immediatamente lasciare il Consiglio e - ha concluso - muoverci per far sì che anche gli Usa facciano questa mossa".Ed è sempre più "guerra diplomatica". Da Gerusalemme ad Ankara. Di fronte a quello che è successo a Gaza, "le Nazioni Unite sono finite, sono crollate. In questo momento, non riesco neppure a parlare con il segretario generale dell'Onu, nonostante abbiamo una buona amicizia. Se ...