I Love You TOSCA Kinkaleri e la scarnificazione dell' opera - Teatro e Critica

BTS : sono uscite le nuove foto promozionali dell'album "Love Yourself : Tear" : Dai un'occhiata

'I Love You baby' - il gol di Koulibaly in Juventus-Napoli fa il giro del mondo : Dall'Asia al Sudamerica, il gol di Koulibaly contro la Juventus ha fatto il giro del mondo. La vittoria del Napoli nel big match dell'Allianz Stadium non solo ha portato la squadra di Sarri a -1 dai bianconeri, ma ha generato un'onda social con tanti contributi diventati presto virali.

Demi Lovato ha dovuto cancellare dei concerti del Tell Me You Love Me Tour in Sud America : A causa di problemi organizzativi

Video di Emma Muscat contro Carmen Ferreri in I will always Love You di Whitney Houston e il messaggio di nonno Gianni : Emma Muscat contro Carmen Ferreri ad Amici di Maria De Filippi, nel corso del second serale in onda su Canale 5 sabato 14 aprile. Per la seconda prova della seconda fase, le due cantanti sono invitate a sostenere una prova comparata fortemente voluta dai docenti di canto del programma. Ad entrambe era stata assegnata una canzone di Elisa (Luce), con la possibilità di proporre un brano in sostituzione. Mentre Carmen ha deciso di non avvalersi ...

Demi Lovato bacia Kehlani durante un concerto : foto e video dell’esibizione hot dal Tell Me You Love Me Tour : Grande sorpresa sul palco del Tell Me You Love Me Tour: Demi Lovato bacia Kehlani, durante la performance in Lonely. Lunedì 2 aprile, il Tour mondiale di Demi Lovato ha fatto tappa in New Jersey: la popstar statunitense sta portando in giro per il mondo la nuova Tournée a supporto dell'ultimo album pubblicato lo scorso settembre Tell Me You Love Me. Il concerto di Demi Lovato in New Jersey, ieri sera, ha preso una svolta particolarmente ...

I Love You - Daddy - di Louis C.K. : ... il destino di I love You, Daddy è stato irrimediabilmente segnato, regalandosi in un'esistenza nel sottobosco illegale del web e dello streaming, fino a stasera . Abbandonata dallo stesso regista, ...

'I still and will always Love you' Sara Daniele celebra papà Pino : Non sempre la festa del papà è un mometnto felice in famiglia. Lo sa bene chi non ha più la possibilità di festeggiare con il proprio, che magari è volato in cielo, peggio ancora se prematuramente. E' ...