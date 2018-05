I giornali di oggi L' incertezza regna sovrana

Tom Wolfe è morto/ La critica al giornalismo moderno : "Oggi navigano su internet - io dico di uscire!" : Tom Wolfe è morto: si è spento a 87 anni per un'infezione l'autore de "Il falò delle vanità". Considerato il padre del new journalism, coniò diversi termini tra cui radical-chic(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:19:00 GMT)

Facebook pagelle dei media / Da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia : Facebook pagelle dei media, da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia. Parte un sondaggio su quella che è l'affidabilità delle testate già in voga negli Stati Uniti.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:34:00 GMT)

Cosa serve per lavorare oggi al 'New Yorker'? I profili ibridi su cui punta il giornalismo di qualità : Appartenente alla grande famiglia Condé Nast , la rivista newyorkese spazia dalla politica alle questioni internazionali, dalla scienza alla tecnologia, dall'economia alla società, tra cronaca, ...

I giornali di oggi / Ultimatum di Mattarella ai partiti. Pd unito : No a Salvini e Di Maio : Aldilà della cronaca, troviamo il 'Retroscena' di Maria Teresa Meli, a pagina 3 del Corriere della Sera : "La Direzione del Pd ha dimostrato ancora una volta che è lui a dare le carte. Ma Matteo ...

I giornali di oggi / Ultimatum di Mattarella ai partiti. Pd unito : No a 5Stelle e centrodestra : Aldilà della cronaca, troviamo il 'Retroscena' di Maria Teresa Meli, a pagina 3 del Corriere della Sera : "La Direzione del Pd ha dimostrato ancora una volta che è lui a dare le carte. Ma Matteo ...

I giornali di oggi / Il dialogo difficile e la reazione di democrat e grillini : E dunque senza una maggioranza politica, meglio sciogliere subito le Camere". Il commento di Stefano Folli su Repubblica , mette in rilievo come sia proprio Di Maio a spaiare le carte dentro al Pd, e ...

giornalisti de Il Gazzettino in sciopero. La solidarietà della redazione di Padova Oggi : Il Gazzettino domani non sarà in edicola. I Giornalisti delle redazioni del nordest incrociano le braccia in solidarietà ai colleghi collaboratori cui l'editore ha abbassato in compensi a livelli che ...

I giornali di oggi - spiegati bene - dal vivo : La diretta streaming della rassegna stampa di Francesco Costa al Circolo dei lettori di Torino, che inizia alle 11 The post I giornali di oggi, spiegati bene, dal vivo appeared first on Il Post.

Ryan M. Kelly vince il premio Pulitzer nel suo ultimo giorno di lavoro. Oggi fa il social media editor per un birrificio : "Troppo difficile vivere di giornalismo" : Come un tiro che va in porta tra le lacrime all'ultimo minuto di una finale. A bout de souffle, quando una frazione di secondo può farti vincere un premio Pulitzer anche se i dadi, ormai sono tratti. È quello che accaduto a Ryan Kelly, il fotografo del Daily Progress che ha vinto nella categoria Breaking News Photography del Pulitzer grazie a "un'immagine agghiacciante che mostra i riflessi e la concentrazione del fotografo". ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Russia : giornalista Borodin morto caduto da balcone. Giallo su sue inchieste : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Russia, Giallo sulla morte del giornalista Maxim Borodin, caduto dal balcone della sua casa. Indagava su morti sospette in Siria (16 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:06:00 GMT)

I giornali di oggi - spiegati bene - dal vivo : Per il secondo sabato, il video della rassegna stampa di Luca Sofri e Francesco Costa al Circolo dei lettori di Torino The post I giornali di oggi, spiegati bene, dal vivo appeared first on Il Post.

Frizzi - l'affondo della giornalista Rai : "Messo da parte perché non era raccomandato - e oggi lo celebrano" : Sulla Rai sembra abbattersi una vera tempesta a pochi giorni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Per il conduttore scomparso celebrazioni in grande stile sulla tv di Stato, che però per anni lo...

I giornali di oggi - spiegati bene - dal vivo : La diretta streaming della rassegna stampa di Luca Sofri e Francesco Costa al Circolo dei lettori di Torino, che inizia alle 11 The post I giornali di oggi, spiegati bene, dal vivo appeared first on Il Post.