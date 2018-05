I fuochi d' artificio illuminano Limone

Juve - pizza scudetto e frecciate : 'Ora davvero i fuochi d'artificio' : Si canta 'Un giorno all'improvviso' nel bus bianconero accanto a tutti i cori Juventini mentre ci si avvia all'aeroporto per tornare a Torino. Atmosfera certamente gioviale, salendo in aereo arrivano ...

Cina - matrimonio esplosivo : troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video : Cina, matrimonio esplosivo: troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video Qualcosa non ha funzionato per il verso giusto e la processione degli sposi è diventata un campo di battaglia Continua a leggere

Diretta / Fondi Bisceglie (risultato live 2-2) streaming video e tv : fuochi d'artificio nel primo tempo! : Diretta Fondi Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Pontini già pronti per i play out, pugliesi soddisfatti(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:11:00 GMT)

DIRETTA / Prato-Siena (risultato live 2-2) streaming video e tv : fuochi d'artificio e tanti gol : DIRETTA Prato Siena, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita ininfluente per chiudere il girone A, entrambe conoscono il loro destino(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:16:00 GMT)

Foggia - esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : ferito il proprietario 61enne : L'esplosione a Torremaggiore nel laboratorio dell'azienda di fuochi d'artificio Nuova arte pirica a Torremaggiore. La vittima, che non è in pericolo di vita,...

Foggia - esplode laboratorio di fuochi d’artificio : Foggia - Esplosione all’interno di un laboratorio di fuochi d’artificio di San Severo: il bilancio provvisorio è di due feriti. Si tratta di due dipendenti della ditta Del Vicario, azienda che produce fuochi pirotecnici, che sono stati subito soccorsi e trasportati presso l’ospedale Masselli Mascia. Uno dei due avrebbe riportato ferite lievi, mentre il secondo si troverebbe in condizioni preoccupanti, tanto che dopo le prime cure è stato ...

