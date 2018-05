Huawei P20 A 399 Euro E Nintendo Switch A 249 Euro Da Aldi

Svolta Huawei P20 - Mate 10 Pro e Sony Xperia XZ2 : adesso con l’HDR di Netflix : Arrivano buone notizie per i possessori di Huawei P20, Mate 10 Pro e Sony Xperia XZ2, che possono sfruttare adesso la tecnologia HDR messa a disposizione da Netflix. Si allunga la lista dei dispositivi compatibili, che già prevedeva l'innesto di alcuni altri top di gamma importanti, misti tra smartphone e tablet: Samsung Galaxy S9, Note 8, Tab S3, LG V30, Sony Xperia XZ Premium e XZ1. Non basta comunque questo a fruire dei contenuti ...

Smartphone Android in offerta oggi 16 maggio : Honor 9 - Moto Z2 Play - Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro e altri : Non si fermano neanche oggi le offerte online che riguardano il panorama Android. Sono cinque gli Smartphone Android, il cui street price è continuato a calare in queste ultime settimane

Huawei P20 Pro lo sai come si Attiva e disattiva il LED di notifica : Lo sai come si Attiva il led di notifica sul telefono Android che ti avvisa dell'arrivo di mail, messaggi o telefonate non risposte.

Huawei P20 Pro la fotocamera ha dei pixel rosa : Ci segnalano che alcuni Huawei P20 Pro presentano nella fotocamera dei pixel di colore rosa in particolari condizioni di luce. Non preoccupatevi non è un difetto e oggi ti spieghiamo da cosa dipende.

Huawei P20 a 9 - 99 euro al mese con l'offerta Vodafone Full Pack : Se il progetto Huawei ha convinto anche voi, potreste sfruttare la promozione lanciata da Vodafone per avere Huawei P20 "a piccole dosi" con internet e minuti

Always On Display su Huawei P20 Pro come lo disattivo ? : Always On Display su Huawei P20 Pro è bello ma consuma un sacco di batteria ! Se lo disabiliti vedrai che la durata della batteria si allungherà e di non poco !

Bollenti Huawei P20 Lite e Honor 9 Lite il 13 maggio : prezzo super per poche unità : Un fine settimana rovente per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media, in riferimento ad esempio ai vari Huawei P20 Lite ed Honor 9 Lite, tra i più apprezzati nell'ultimo periodo dal pubblico italiano in questo segmento. Il prezzo in entrambi i casi e davvero interessante, come si potrà osservare dall'approfondimento che intendo condividere con voi oggi 13 maggio.

Come si aumenta durata batteria Huawei P20 Pro con Dark Mode : La batteria non dura mai abbastanza ! Ecco allora Come è possibile allungare l'autonomia della batteria usando la modalità Dark Mode su Huawei P20 Pro.

Scopri come spostare ordine tasti navigazione Huawei P20 : Personalizzare e spostare la posizione dei tasti Back - Home - Task Manager sulla barra in basso dello schermo del telefono Android Huawei P20 in pochi e semplici passi.

Huawei P20 Pro vs. Lumia 1020 : può esistere un confronto tra due prodotti tecnologici separati da oltre cinque anni di innovazioni incessanti? : Huawei P20 Pro confrontato al Lumia 1020 “highlander”! No, non sono impazzito: il paragone tra il Lumia 1020 e l’Huawei P20 Pro non è da me proposto, bensì dagli amici di neowin.com, i quali si chiedono se, a distanza di così tanti anni (un’era, se consideriamo il moto incessante dell’innovazione tecnologica), possa essere valido un simile confronto. Era il 2013, allorché il Lumia 1020 rappresentava un must, sotto diversi punti di vista; a ...

Lo sai come si fa lo screenshot con tre dita su Huawei P20 : Lo sapevi che per fare lo screenshot su Huawei P20 basta usare tre dita senza dover schiacciare contemporaneamente i tasti del telefono ? Oggi ti spieghiamo come fare con una semplice guida.

Mega occasione con Huawei P20 Lite da oggi 10 maggio : prezzo scontato di 100 euro : Ci sono novità molto importanti che dobbiamo assolutamente prendere in esame oggi 20 maggio per il pubblico che sta aspettando il momento giusto con il cosiddetto Huawei P20 Lite. Arrivato sul mercato un paio di mesi fa con un prezzo di listino pari a poco più di 350 euro, infatti, in questi minuti è giunta in Rete una fantastica promozione che consentirà al pubblico di portarselo a casa alle migliori condizioni di sempre.