Htc lancia lo smartphone per le criptovalute

Htc lancia HTC Desire 12 e HTC Desire 12+ - i due nuovi smartphone della famiglia Desire con un display widescreen in formato 18 : 9 : I video hanno un aspetto decisamente migliore se in formato widescreen, il telefono deve rispecchiare il proprio stile e le foto devono apparire perfette per Instagram. La generazione digitale si aspetta molto da uno smartphone e oggi HTC ha svelato due nuovi telefoni dalle caratteristiche da top di gamma ad un prezzo accessibile. Offrendo esperienze simili in due pacchetti diversi, HTC Desire 12 da 5,5 pollici e HTC Desire 12+ da 6 pollici sono ...