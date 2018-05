Hikikomori | i giovani che non escono mai | la loro unica forma di relazione è la Rete

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) Stanno chiusi nellacamera da letto, nonmai, non vogliono alcun contatto con l’esterno. Abbandonano la scuola e gli amici. L’diè la: sono gli “”, una terminologia giapponese che significa letteralmente “stare in disparte”. E se al momento è coinvolta l’1% della popolazione nipponica (500mila casi accertati), in Italia si stimano 100mila casi secondo l’Associazione italiana di inzione e supporto sul tema dell’isolamento sociale volontario. Un dato ufficiale non esiste perché l’attenzione per questo fenomeno è ancora marginale, ma secondo Marco Crepaldi, presidente e fondatore di “Italia”, potrebbe essere persino un numero sottostimato: “Ci siamo accorti che questo disagio sociale sta aumentando. Abbiamo mille genitori che fanno parte dei nostri gruppi e 500 ragazzi che sono entrati a far parte della nostra ...