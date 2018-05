Health Italia perfeziona l' acquisizione di Basis Cliniche Srl

Medtronic e Nestlé Health Science Italia insieme per promuovere l’eccellenza e la sostenibiltà dei percorsi di cura : Nasce una alleanza strategica tra Medtronic e Nestlé Health Science Italia per contribuire alla diffusione di percorsi di eccellenza per il paziente chirurgico che mirano a migliorare l’outcome clinico garantendo la sostenibilità del Sistema Sanitario. In quest’ottica, entrambe le aziende, leader nei propri mercati di riferimento, hanno deciso di unire le proprie forze e competenze, Medtronic nell’ambito chirurgico mininvasivo e Nestlé Health ...

Arriva in Italia Gluco+ - il glucometro intelligente sviluppato da iHealth : Arriva in Italia Gluco+ (BG5S), il nuovo glucometro intelligente sviluppato da iHealth in collaborazione con Apple: può essere utilizzato sia in modo classico sia connesso allo smartphone tramite Bluetooth e app Android (o iOS). L'articolo Arriva in Italia Gluco+, il glucometro intelligente sviluppato da iHealth proviene da TuttoAndroid.

Health Italia acquisisce 90% del capitale di Eugheia : Teleborsa, - Nuova apertura per Health Italia, tra le più grandi realtà indipendenti del mercato Italiano che operano nella Sanità Integrativa. La società ha acquisito il 90% del capitale sociale del ...

A Exposanità 2018 Ascom presenta in anteprima italiana la Ascom Healthcare Platform : Una piattaforma unica per connettere i flussi di informazioni che corrono tra le corsie delle strutture sanitarie e renderli disponibili al team di assistenza clinica in maniera tempestiva e efficiente. E’ questa la Ascom Healthcare Platform presentata in anteprima a Exposanità 2018. Le attuali strutture sanitarie affrontano realtà complesse, dove l’aumento di fonti e volumi di dati rende più difficile trovare rapidamente le informazioni ...

Health Italia avvia collocamento bond convertibile : Teleborsa, - Health Italia quotata sul mercato AIM Italia ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile , POC , in azioni di Health Italia, dando esecuzione alla delega ...