Happy Together | la serie tv prodotta da Harry Styles basata su fatti realmente accaduti

(Di giovedì 17 maggio 2018) Si intitola, latvdainsieme all'amico e (ora) collega Ben Winston. Stando alle ultime dichiarazioni da parte del produttore e di uno dei protagonisti dello show (Stevens West), tratterà davvero di un'esperienza personale dei due produttori esecutivi!Il debutto diè previsto in autunno e a quanto si apprende alcuni episodi dellatv sono stati girati. Stando alle ultime indiscrezioni, latvdae Ben Winston sarà strettamente collegata ad un periodo della loro vita, durante il quale vissero insieme a Londra., in, racconterà la vita di due trentenni sposati (interpretati da Damons Wayane Jr e Amber Stevens West) e della loro monotona routine quotidiana, che verrà stravolta dall'arrivo in casa di un giovane musicista (interpretato da Felix Mallard) con una carriera in ...