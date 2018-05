Hai mai sentito un vombato in amore?

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati : ‘Non mi Hai mai amata’ : “Monte non mi ha mai amata e credo anche che non sia stato del tutto sincero con me”. A sorpresa Paola Di Benedetto annuncia la fine della love story con Francesco Monte dalle pagine di Chi in edicola mercoledì 9 maggio. Malgrado di recente la modella avesse smentito i rumor sulla crisi di coppia, ora vuota il sacco e ammette che con molta probabilità l’ex tronista non ha dimenticato la sua ex Cecilia Rodriguez: Oggi posso dire ...

Governo : ultimo appello Salvini a Di Maio - gelo M5S ‘Hai sprecato occasione’ : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – A tre giorni dell’ultimo giro di consultazioni al Quirinale, la giornata si chiude con un nuovo buco nell’acqua. Matteo Salvini oggi pomeriggio ha rinnovato un’offerta ai 5 Stelle (un Governo centrodestra-grillini a tempo, fino a dicembre con pochi punti di programma) ma a sera è arrivata la risposta, negativa, del M5S. “Salvini ha avuto la sua occasione e l’ha sprecata” e ...

“Non Hai le p***!”. Heather choc ad Amici. La Parisi non usa mezzi termini e lo demolisce così. Un attacco frontale come mai si è visto nella storia del programma di Maria De Filippi : Si scalda l’edizione 2018 di Amici. Dopo le prime puntate, trascorso in un clima di apparente serenità, ecco che volano parole grosse. A lanciare la bomba è ancora una volta Heather Parisi. La ballerini, come una settimana fa con Simona Ventura, non ha avuto peli sulla lingua e ci è andata giù pesante. A farne le spese stavolta è stato uno dei concorrenti: Biondo, che dopo le sacrosante critiche per l’intonazione, ha deciso di cantare con ...

Mark Zuckerberg sa tutto di te che non Hai mai usato Facebook : Mark Zuckerberg sa tutto di te, ma proprio tutto, come si chiama il tuo gatto, quale cibo gli compri, chi sono i tuoi colleghi e quale scuola hai frequentato. Caro Clark Kent, Facebook sa che non sei un terrestre e che in realtà sei Superman. Come dici? Non ti sei mai iscritto al social network, non hai mai installato le app di Menlo Park sul tuo smartphone? Bene, sappi che esistono i profili ombra, cioè profili di persone che non si sono mai ...

Veto su Berlusconi - rivolta dei grillini contro Luigi Di Maio : 'Hai fallito' : 'Spartizioni di poltrone', 'protagonismo', 'troppe telefonate con Matteo Salvini '. Insomma siamo al 'fallimento della linea di Luigi Di Maio '. Il Movimento 5 stelle è spaccato sul suo candidato ...

Di Maio sfida Salvini : "Quando Hai deciso fai uno squillo - l'ammucchiata con Berlusconi non la facciamo" : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di Governo al Presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto". Così Luigi Di Maio su facebook. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia ...

“Ormai nessuno mi…”. Mara Venier lo rivela in diretta. Tutti zitti dopo la confessione spinta dell’opinionista all’Isola dei Famosi. Poi - come se tutto ciò non fosse già imbarazzante - arriva la reazione di Daniele Bossari. Hai capito… : Il pubblico adora Mara Venier. Opinionista all’Isola dei Famosi anche in questa edizione a dir poco travagliata, la zia Mara, quest’anno affiancata da Daniele Bossari, continua a mietere successo. Tra siparietti comici, confessioni imbarazzati, sfuriate senza filtri e scivoloni in diretta tv, la Venier dà sempre spettacolo in puntata. Anche nell’ultima, quando Alessia Marcuzzi, forse senza pensare troppo alle proprie parole, ...

“Mai visto così”. Trono over - Hai capito Riccardo Guarnieri! In puntata siamo abituati a vedere il cavaliere tutto d’un pezzo. Solo ora spuntano le foto sexy. E quel segreto sul suo passato… : Ultimamente fa parlare molto di sé per via del suo passato segreto, quindi i fan del Trono over di Uomini e Donne si sono concentrati su Riccardo Maria Guarnieri, il cavaliere che, a quanto pare, nasconde un mistero. tutto nasce da una segnalazione arrivata a Ida Platano, la dama con cui da tempo va avanti tra alti e bassi. E la causa della nuova lite, come abbiamo visto nell’ultima puntata andata in onda, è stata proprio la ...

Esiste un sesta sorella Kardashian-Jenner - ma non l’Hai mai vista! : Siediti e fai un bel respiro stiamo per darti una notizia CLAMOROSA. Se ti dicessimo che c’è un’altra sorella nel clan Kardashian-Jenner? Si chiama Karina Houghton, è una biologa molecolare e lavora per alcuni importanti brand di cosmetica! Secondo i maggiori tabloid, Karina sarebbe la prima figlia di Kris Jenner, nata nel 1972. La reality star accolse la sua primogenita a soli 17 anni, per questo motivo ha il cognome della madre da ...

Striscia la Notizia - 'ecco le veline come non le avete mai viste' : il video da batticuore di SHaila e Mikaela : Passano gli anni, ma le veline di Striscia la Notizia sono sempre una istituzione. E il sito del tg satirico di Antonio Ricci , consapevole del potenziale di Shaila e Mikaela , pubblica un video ...

Ilaria - la figlia di Gigi D'alessio contro Anna Tatangelo : "Sei un diavolo. Non parlare di mio padre - non Hai mai accettato noi figli" : ROMA ? Duro sfogo di Ilaria d?Alessio, figlia del cantante napoletano Gigi, dopo l?intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a ?Vanity Fair? che Leggo.it riporta dai...