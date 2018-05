Guardiola al Manchester City fino al ' 21

Manchester City - arriva il rinnovo per Guardiola : Pep firma fino al 2021 : Dopo aver conquistato la Coppa di Lega inglese e, soprattutto, la Premier League Pep Guardiola ha deciso che continuerà a sedersi sulla panchina del Manchester City per i prossimi tre anni. Il club ha ...

Manchester City - ufficiale il rinnovo di Guardiola : i dettagli sul contratto : “Il Manchester City è lieto di annunciare che Pep Guardiola ha firmato un’estensione di contratto che lo renderà manager del club fino alla fine della stagione 2020-2021″. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata, questo il commento del diretto interessato: “Sono molto contento ed eccitato, è veramente un piacere lavorare qui. Abbiamo una squadra molto giovane, con un’eta media di 23 anni, e vogliamo ...

All or Nothing : Manchester City - Amazon racconta la squadra di Pep Guardiola : Interviste, i discorsi motivazionali, la tattica e la vita quotidiana della squadra che ha vinto il campionato 2017-2018 inglese, la Premier League, nella docuserie di Amazon Prime dal titolo All or Nothing Manchester City. Questa nuova serie porterà gli spettatori e i tifosi alla scoperta della stagione 2017-18 del Manchester City: dai campi e dalle palestre di allenamento della City Football Academy, alle interviste con i manager, alle ...

Guardiola : 'Al Manchester City nessuna rivoluzione' : nessuna rivoluzione e solo qualche ritocco. Pep Guardiola esclude una campagna acquisti come quella della scorsa estate. 'Non faremo molte cose - assicura il tecnico del Manchester City - Forse c'e' ...

Manchester City - Guardiola : 'In estate investiremo 1000 milioni di euro!' : ROMA - ' investiremo tantissimi soldi durante il prossimo mercato, magari 1000 milioni di euro '. La battuta di Pep Guardiola ha fatto il giro del web. Il tecnico dei citizens ha risposto in modo ...

Manchester City - Guardiola : 'Investiremo 1000 milioni sul calciomercato...' : TORINO - Lo ha detto con il sorriso ma, viste le possibilità del Manchester City , potrebbe tranquillamente trasformarsi in ghigno. Pep Guardiola , ai microfoni di Sport Bild, ha parlato di calciomercato e delle prossime trattative dei campioni d'Inghilterra: ' Investiremo tanti soldi, magari 1000 milioni di euro... '. Una risata e poi la spiegazione: ' ...

Manchester City - il discorso commovente di Guardiola allo staff : Non c'è mai stata storia, in Premier League, nel corso di questa stagione. È stato un vero e proprio monologo, quello del Manchester City di Pep Guardiola, protagonista di un campionato dominato dall'...

Guardiola gode sulle disgrazie di Mourinho - il Manchester City è campione d'Inghilterra : Il Manchester City è campione d'Inghilterra con cinque giornate d'anticipo. Decisiva la sconfitta interna dei cugini dello United, battuti all'Old Trafford dal West Bromwich Albion, fanalino di coda e ...

Il Manchester City vince la Premier League - l'ennesimo capolavoro di Guardiola : ... grazie alla sua impressionante velocità , raggiunge i 35.04 km/h , e alla sua tecnica straordinaria nello stretto che lo consacrano già tra i migliori calciatori al mondo. 13 i gol in questa ...

Guardiola : 'Il VAR aiuta gli arbitri. Manchester United e Chelsea hanno votato no' : Diverso il pensiero della Fifa che si avvalerà dei due ufficiali di gara in più nella prossima Coppa del Mondo in Russia. Oltremanica comunque il VAR ha avuto modo di essere sperimentato in questa ...

Manchester City - via alla rivoluzione di Guardiola : tutti i nomi : LONDRA - Con la Premier League ormai in tasca e il rammarico Champions , il Manchester City guarda già alla prossima stagione e ai tasselli da integrare per puntare al colpo grosso anche in Europa. ...

Manchester City - Guardiola : 'Serve la var - guardate la Juventus' : Non solo qui in Inghilterra, ma in tutto il mondo, gli arbitri devono essere aiutati. Oggi il calcio è più rapido e veloce'. Guardiola è intervenuto anche sul rigore concesso al Real Madrid contro la ...

Manchester City - Guardiola : 'United e Chelsea non vogliono la Var in Premier League' : 'Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati - le sue parole sull'avvento della Var - Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per ...

Manchester City : Hazard e altri 6 nomi nella lista di Guardiola : Pep Guardiola fa la lista della spesa per il Manchester City. Secondo il quotidiano catalano Sport , gli obiettivi sul prossimo mercato estivo sono Alderweireld , Tottenham, , Hazard , Chelsea, , Mahrez , Leicester, , Weigl , Borussia Dortmund, , Seri , Nizza, , Fred , Shakhtar Donetsk, e ...