Grey' s Anatomy | stanotte 17 5 in onda l' ultimo episodio | tutte le anticipazioni

Finale di Grey’s Anatomy 14 - tutte le anticipazioni sull’ultimo episodio tra addii - matrimoni e colpi di scena (video) : Col primo e finora unico sneak peek del Finale di Grey's Anatomy 14, in onda negli Stati Uniti il 17 maggio, si entra nel vivo dell'ultimo episodio di questa stagione, che come noto vedrà al centro della trama l'atteso matrimonio tra Alex e Jo, ma anche gli annunciati addii ai personaggi di April Kepner e Arizona Robbins, che usciranno di scena per non fare ritorno nella quindicesima stagione. Tanta carne al fuoco dunque per questo Finale di ...

Grey's Anatomy : le dolcissime dediche di Justin e Kevin per Jessica e Sarah : La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy è ormai giunta al capolinea, giovedì 17 maggio andrà infatti in onda l'ultimo episodio del medical drama più famoso d'America. Fresco di rinnovo ufficiale per la quindicesima stagione, il telefilm targato Shonda Rhimes ha da poco detto addio a due dei personaggi più amati della serie. April Kepner ed Arizona Robbins. Le tappe conclusive delle loro storyline sono state delineate nel corso dell'ultima ...

Grey's Anatomy 14 finale : le anticipazioni dell'ultima puntata : La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy è giunta al suo ultimo atto. Giovedì 17 maggio, infatti, andrà in onda la ventiquattresima puntata che chiude una stagione ricca di colpi di scena e clamorosi addii. La scorsa settimana abbiamo assistito ad una puntata al cardiopalma in cui i fan di April Kepner hanno tirato un sospiro di sollievo constatando che la loro beniamina, quantomeno, non abbandonerà la scena a causa di un incidente ...

Un episodio politicamente impegnato per Grey’s Anatomy 14 su Fox Life : anticipazioni e trame del 14 e 21 maggio : Mentre il finale della quattordicesima stagione è alle porte negli Stati Uniti, continua la programmazione italiana di Grey's Anatomy 14 su Fox Life: nella serata di questo lunedì 14 maggio sarà infatti proposto l'episodio 14x19 in prima visione per l'Italia. "Beautiful Dreamer", questo il titolo dell'episodio sia in lingua originale sia su Fox Life, si tinge di impegno politico: l'episodio toccherà infatti il delicato tema dei Dreamers, cioè ...

Fiocco azzurro nel cast di Grey’s Anatomy - nel giorno della Festa della Mamma è nato Aiden (foto) : Nuovo Fiocco azzurro per il cast di Grey's Anatomy: a diventare genitori sono Kevin MckKidd e la nuova moglie Arielle, che ha partorito il suo primogenito il 13 maggio. A darne la notizia è stato lo stesso attore e regista di Grey's Anatomy, pubblicando una foto in bianco e nero che ritrae la neoMamma col suo bambino. "In questa bellissima serata della Festa della Mamma... Benvenuto, piccolo Aiden nella nostra famiglia e in questo mondo! ...

Grey’s Anatomy 14×24 finale di stagione : trama e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×24 All Of Me va in onda giovedì 17 maggio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×24 finale di stagione: trama e SPOILER Anche quest’anno siamo arrivati al finale di stagione del medical drama targato Shondaland. ...

Prime foto dal finale di Grey’s Anatomy 14 - mistero al matrimonio di Alex e Jo : anticipazioni sull’ultimo episodio : La trama è già nota da qualche settimana, ma le Prime foto promozionali dal finale di Grey's Anatomy 14 regalano un'anteprima di ciò che il pubblico vedrà nell'ultimo episodio della stagione. La conclusione del quattordicesimo capitolo del medical drama si preannuncia agrodolce: dopo che April è riuscita a salvarsi da un drammatico incidente stradale e Arizona ha scelto di trasferirsi a New York per stare con sua figlia e aprire lì un centro ...

Grey’s Anatomy 14×23 delinea l’addio a April e Arizona - Sarah Drew racconta l’emozione della quasi-morte (foto e video) : L'episodio di Grey's Anatomy 14x23 ha cominciato a delineare gli addii ai personaggi di April e Arizona che si consumeranno nel finale di stagione in onda negli Stati Uniti il 18 maggio. Da un lato la scelta volontaria di Arizona di lasciare il Grey Sloan Memorial Hospital per raggiungere New York e stare vicina alla figlia Sofia crescendola con l'ex moglie Callie, dall'altro l'esperienza di quasi-morte di April che probabilmente avrà ...

