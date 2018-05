Grande Fratello | Luigi squalificato | Mariana eliminata

“Un rapporto malato. Tra loro due…”. Moric e Favoloso - quella voce dopo il Grande Fratello : Piovono nuove critiche sul Grande Fratello. dopo l’addio degli sponsor a causa dei comportamenti violenti e inopportuni di alcuni concorrenti – memorabile la lite scatenata da Baye Dame nei confronti della spagnola Aida Nizar – l’attacco arriva dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. Con un post su Twitter e Facebook, ha commentato la puntata e in particolare il confronto tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, durante il ...

Grande Fratello : una notizia shock ha spiazzato il pubblico Video : Quest'edizione del Grande Fratello è al centro delle polemiche a causa dell'atteggiamento del tutto fuori luogo di alcuni concorrenti. L'ingresso dell'esuberante Aida Nizar ha scatenato una serie di discussioni, alcune delle quali hanno oltrepassato il limite. Il senegalese Baye Dame, per esempio, ha compiuto degli atti di bullismo contro la donna e per questo motivo è stato squalificato. Nella diretta di lunedì scorso è rientrato nella casa per ...

Grande Fratello : un volto della Rai perde le staffe : Gli atti di bullismo e di violenza verbale visti nella Casa sono risultati osceni al punto tale da far prendere dei provvedimenti immediati: Baye Dame è stato squalificato mentre Luigi Favoloso è stato mandato direttamente in nomination. Ma quest'ultimo, nonostante la punizione ricevuta, ha continuato ad avere lo stesso atteggiamento arrogante e offensivo, soprattutto con le donne. Pochi giorni fa, per esempio, stava per sfiorare una rissa con ...

Grande Fratello - tristezza infinita e record-trash : Angelo dorme? Lo svegliano così : lo 'scherzone' : Buontemoponi all'interno della casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . Danilo e Filippo infatti fanno uno scherzo ad Angelo , il ken umano italiano, mentre dormiva nel suo letto. Lo svegliano ...

Grande Fratello - la fuga degli sponsor : cosa si riducono a mangiare i concorrenti - 'sembra l'Isola dei famosi' : Dopo la fuga in massa degli sponsor a causa dei messaggi violenti e discriminatori di alcuni concorrenti del Grande Fratello 15 ai danni di Aida Nizar , anche fare la spesa è diventato un problema. ...

Grande Fratello senza sponsor - anche la spesa è un problema : cosa sta succedendo : Il Grande Fratello 15 continua ad andare avanti nonostante la fuga in massa di tantissimi sponsor che si sono dissociati dagli atteggiamenti violenti e discriminatori mostrati nella casa più spiata ...

Stefania Pezzopane/ “Simone Coccia? Volevo abbracciarlo! Si può fare politica anche al Grande Fratello” : Stefania Pezzopane parla su Radio24 del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018 per abbracciare Simone Coccia e potere lasciare un "messaggio politico" in TV.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:23:00 GMT)

PATRIZIA BONETTI/ "Tra me e Luigi Favoloso non è successo niente al Grande Fratello”. E tifa per Nina Moric.. : PATRIZIA BONETTI e Lugi Favoloso, amicizia o vero flirt al Grande Fratello 15? La modella italo-cubana spera nel chiarimento tra il gieffino e Nina Moric.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:17:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 17 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.15 : Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Barbara D'Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti, ogni martedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulla reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 17 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.15 ...

Grande Fratello – Selvaggia Lucarelli risponde alla frase sessista contro di lei che ha fatto rimediare a Luigi Favoloso l’espulsione : Selvaggia Lucarelli, messa al corrente della frase sessista contro di lei per cui Luigi Favoloso è stato espulso dalla casa del Grande Fratello, dice la sua a riguardo Selvaggia Lucarelli è stata al centro delle dinamiche del Grande Fratello suo malgrado. L’opinionista, pur non centrando nulla con il programma, è stata coinvolta nell’espulsione di Luigi Favoloso. L’ex concorrente del reality è si è reso protagonista di una ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Paolo Bonolis ‘in difesa’ del Grande Fratello : “Dopo 15 edizioni è normale cercare personaggi così” : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è una che non si fa molti problemi a dire quel che pensa e anche stavolta, in un’intervista rilasciata ad Alessio Poeta per Gay.it, Sonia ha detto la sua su Barbara D’Urso e sul Grande Fratello. Un parere non qualsiasi, considerato che Sonia è una che conosce i meccanismi televisivi proprio vista la sua vicinanza anche professionale al marito: “Al Grande Fratello la trovo perfetta ...

Grande Fratello 2018 - Selvaggia Lucarelli : "Denuncerò Favoloso - l'ospite ideale di chi si professa amica delle donne" : La Lucarelli commenta la frase sessita di Luigi Favoloso e ringrazia ironicamente la D'Urso per tutta la visibilità data all'ex gieffino.

Grande Fratello - il dramma umano di Lucia Bramieri : la presunta amica le dà della vecchia - lei crolla : Momenti drammatici all'interno della casa del Grande Fratello 15 . Al termine della diretta, infatti, Alessia ha sentito il bisogno di chiarirsi con Lucia Bramieri per il filmato andato in onda ...

Nina Moric e Luigi Favoloso partono insieme dopo il Grande Fratello? : Luigi Favoloso e Nina Moric hanno fatto pace dopo il GF? VIDEO Nina Moric e Luigi Favoloso sono stati avvistati il giorno dopo la puntata del Grande Fratello 15 da una lettrice del sito Il vicolo delle news a Roma Termini, con tanto di valigie ed accanto ad un freccia rossa pronto a partire. Dove staranno andando i due ex fidanzati? E soprattutto: sono ancora ex fidanzati? Nina e Luigi sembrerebbero partire infatti insieme, forse per una ...