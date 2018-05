Grande Fratello | le lacrime di Lucia Bramieri dopo il pesante attacco

Grande Fratello 15 - Andrea Palazzo : "Troppi pregiudizi - reality si alimenta di provocazioni" : Tra provocazioni, frasi sessiste e bullismo, il Grande Fratello 15 sta facendo discutere parecchio. Se già il direttore dei palinsesti Marco Paolini aveva difeso il programma, ora interviene anche Andrea Palazzo, il capoprogetto storico del reality prodotto da Endemol. Il capo degli autori ha parlato con il settimanale Oggi."Noi abbiamo cercato storie estreme, a tratti spregiudicate e provocatorie, ma anche concorrenti con una personalità ...

Grande Fratello : una notizia shock ha spiazzato il pubblico : Quest'edizione del Grande Fratello è al centro delle polemiche a causa dell'atteggiamento del tutto fuori luogo di alcuni concorrenti. L'ingresso dell'esuberante Aida Nizar ha scatenato una serie di discussioni, alcune delle quali hanno oltrepassato il limite. Il senegalese Baye Dame, per esempio, ha compiuto degli atti di bullismo contro la donna e per questo motivo è stato squalificato. Nella diretta di lunedì scorso è rientrato nella casa per ...

Nina Moric e Luigi Favoloso : le prime dichiarazioni dopo l'uscita dal Grande Fratello 2018 : Nina Moric e Luigi Favoloso, a poche ore dall'uscita dalla casa del Grande Fratello 2018, hanno affidato rispettivamente a Facebook e Instagram, i primi pensieri di questa esperienza che, nel bene e nel male, ha segnato i due (ex?!) fidanzati. Al momento, però, non si sa ancora se la modella croata abbia deciso di perdonare il giovane compagno per il comportamento tenuto nel gioco specialmente con le altre concorrenti.prosegui la ...

Grande Fratello - Selvaggia Lucarelli su tutte le furie contro Barbara D'Urso : l'attacco brutale : Era solo una questione di tempo perché Selvaggia Lucarelli dicesse la sua dopo l'insulto sulla maglia di Luigi Favoloso al Grande Fratello di Barbara D'Urso . L'ex compagno di Nina Moric sarebbe stato ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri in lacrime e Alessia le chiede scusa : «Mi sono vergognata» : di Ida Di Grazia Il mercoledì dopo la diretta del Grande Fratello per i ragazzi della Casa è una giornata fatta di riflessioni e di chiarimenti. Alessia sente il bisogno di parlare con Lucia Bramieri ...

“Rivelata la frase choc”. Grande Fratello - Luigi Favoloso nella bufera. Barbara d’Urso e la produzione del reality sotto assedio. Reazioni immediate e durissime : La questione scritta sessista sulla maglia di Luigi Mario Favoloso, costatagli l’espulsione dal Grande Fratello ieri sera, sta facendo discutere molto. Cosa sarebbe stato scritto da Favoloso alle 4 del mattino protestando contro la produzione che non gli dava le sigarette? La notizia, rimbalzata già tra gli addetti ai lavori già dalle prime ore del mattino, cita una frase che avrebbe detto Simone Colaiuta agli altri inquilini della casa. ...

Grande Fratello 15 - Selvaggia Lucarelli : "Offesa da Favoloso? Ne parleremo nelle sedi opportune" : La notizia non è stata ancora confermata, ma sembra certo: la chiacchierata frase sessista scritta da Luigi Favoloso su una maglia (frase che gli è costata l'espulsione) sarebbe stata un'offesa indirizzata a Selvaggia Lucarelli. Testualmente, scrive sui social chi è riuscito a captare un dialogo tra Favoloso e Simone Coccia, "Selvaggia su*a". La firma del Fatto Quotidiano e giurata di Ballando con le stelle, saputa la notizia, ha ...

Grande Fratello 15 : Nina Moric e la confessione choc sul figlio perduto da Favoloso | VIDEO : La confessione choc di Nina Moric sulla perdita del figlio di Favoloso. La rivelazione dolorosa della modella croata e dell’imprenditore napoletano. Dopo quattro anni d’amore e aver condiviso molte esperienze la coppia ha vissuto anche questo dolore. Grande Fratello 15: la Moric e Favoloso aspettavano un figlio, la rivelazione sull’aborto spontaneo Altro giro, altra corsa! Dopo l’ingresso nella Casa più Spiata d’Italia della Senatrice Pezzopane ...

Stefania Pezzopane al Grande Fratello/ Lacrime anche a Pomeriggio 5 : Barbara D'Urso la ringrazia : Stefania Pezzopane fa una sorpresa al fidanzato Simone Coccia Colaiuta entrando nella casa del Grande Fratello 2018: complimenti e applausi per l'onorevole a Mattino 5. Un fiume di Lacrime nella puntata di Pomeriggio 5 quando Barbara D'Urso mostra al pubblico e a tutti i suoi ospiti di oggi l'ingresso di Stefania Pezzopane nella Casa del Grande Fratello 15.

Grande Fratello : gli sponsor abbandonano e c'è il rischio chiusura : Una notizia alquanto strana, ma è tutto vero: il Grande Fratello potrebbe essere chiuso per sempre nel giro di poco tempo. Rispetto all'esordio, avvenuto nel lontano 2000, oggi siamo alla quindicesima edizione. Il reality show è stato trasmesso tutti gli anni, tranne il 2002, 2016 e 2017 e in questi anni il programma ha visto diversi presentatori ed ospiti. Ma nello specifico, nell'edizione di quest'anno a quanto pare sembra aver toccato il ...

BARBARA D'URSO VS AIDA - “QUESTI RAGAZZI SONO AMATISSIMI”/ Frecciatine a Pomeriggio 5 (Grande Fratello 2018) : BARBARA d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:55:00 GMT)

Il Confine ha tenuto e non è stato invaso dal trash del Grande Fratello : La Rai regala un altro martedì all'insegna della nostra storia, seppur opponendolo al Grande Fratello.Oramai dobbiamo rassegnarci al fatto che Barbara D'Urso e il suo carrozzone prevalgano sistematicamente anche sulla qualità. Il Confine, miniserie articolata in due puntate per la regia di Carlo Carlei, però ha retto l'urto in trincea e cattura 3.666.000 spettatori pari al 15.2% di share.La macchina da presa di Carlei, ...

Grande Fratello 15 | Daytime | Puntata 16 maggio 2018 | In diretta : [live_placement] Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Barbara D'Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti, ogni martedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulla reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Daytime | Puntata 16 maggio 2018 | In ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso espulso per l'insulto a Selvaggia Lucarelli : lei lo scopre - come vuole rovinarlo : Non basterà l'espulsione di Luigi Favoloso dal Grande Fratello di Barbara D'Urso per archiviare lo scandalo della maglietta indossata dall'ex compagno di Nina Moric dentro la casa. Favoloso è stato ...