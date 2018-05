Grande Fratello | la macchia su Barbara D' Urso | ' Aberrante | inconcepibile' Mai così in

Sonia Bruganelli difende il Grande Fratello : «Barbara D'Urso è perfetta» : Sonia Bruganelli , la potentissima moglie di Paolo Bonolis in un'intervista rilasciata a Gay.it, ha difeso Barbara D'Urso e il Grande Fratello. Sui social vanta oltre trecentomila follower ed è famosa ...

Grande Fratello 15 - il dramma della piscina : la vedete? Come è andata a finire : disastro per Barbara D'Urso e Mediaset : Valanga continua sul Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . La ritirata degli sponsor, infatti, si arricchisce di un altro capitolo: Prima Vera Pool, marchio che sponsorizzava la piscina, che si è ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar single : 'voglio un uomo determinato - coraggioso - affascinate - solare - generoso - italiano' : Grande Fratello 15, Aida Nizar a Domenica Live: 'Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il pubblico mi ha protetto dalla cattiveria' L'ex concorrente spagnola del reality show è stata intervistata da Barbara D'Urso. A detta di molti vincitrice 'morale' di questo Grande Fratello 15, Aida Nizar ha sicuramente diviso la platea televisiva italica. Da una parte chi la difende, ...

Grande Fratello 15 : Il capoprogetto Andrea Palazzo difende il reality - ma il CAI (Centro Antiviolenza Italiano) lo denuncia : Grande Fratello 15, Andrea Palazzo: il capo progetto del reality show in onda in prima serata su Canale 5 difende a spada tratta il programma condotto da Barbara D’Urso. Palazzo, afferma che ci sono troppi pregiudizi intorno al programma e che in definitiva il reality vive e si alimenta di provocazioni. Provocazioni, frasi sessiste e bullismo ma i vertici Mediaset difendono il Grande Fratello Ammettiamolo. Mai come in questa edizione abbiamo ...

MAGLIETTA DI LUIGI FAVOLOSO - COSA C'ERA SCRITTO?/ Grande Fratello 2018 : Costanzo difende Barbara D'Urso : MAGLIETTA di LUIGI FAVOLOSO, COSA C'ERA SCRITTO? Grande Fratello 2018: il lungo sfogo di Selvaggia Lucarelli su contro Barbara D'Urso, difesa da Maurizio Costanzo.

“Un rapporto malato. Tra loro due…”. Moric e Favoloso - quella voce dopo il Grande Fratello : Piovono nuove critiche sul Grande Fratello. dopo l’addio degli sponsor a causa dei comportamenti violenti e inopportuni di alcuni concorrenti – memorabile la lite scatenata da Baye Dame nei confronti della spagnola Aida Nizar – l’attacco arriva dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. Con un post su Twitter e Facebook, ha commentato la puntata e in particolare il confronto tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, durante il ...

Grande Fratello : Luigi squalificato - Mariana eliminata Video : Oggi, martedì 15 maggio 2018, andra' in onda la quinta puntata del serale del Grande Fratello 15. Come ogni settimana, scopriremo chi tra i concorrenti dovra' abbandonare la casa più spiata d'Italia. Gli eliminabili sono Simone, Danilo e Mariana. Proprio quest'ultima [Video] è stata protagonista di tante vicende in questi ultimi sette giorni. A iniziare dalla discussione avuta con Patrizia, durante la puntata scorsa, è la probabile love story ...

Grande Fratello : una notizia shock ha spiazzato il pubblico Video : Quest'edizione del Grande Fratello è al centro delle polemiche a causa dell'atteggiamento del tutto fuori luogo di alcuni concorrenti. L'ingresso dell'esuberante Aida Nizar ha scatenato una serie di discussioni, alcune delle quali hanno oltrepassato il limite. Il senegalese Baye Dame, per esempio, ha compiuto degli atti di bullismo contro la donna e per questo motivo è stato squalificato. Nella diretta di lunedì scorso è rientrato nella casa per ...

Grande Fratello : un volto della Rai perde le staffe : Gli atti di bullismo e di violenza verbale visti nella Casa sono risultati osceni al punto tale da far prendere dei provvedimenti immediati: Baye Dame è stato squalificato mentre Luigi Favoloso è stato mandato direttamente in nomination. Ma quest'ultimo, nonostante la punizione ricevuta, ha continuato ad avere lo stesso atteggiamento arrogante e offensivo, soprattutto con le donne. Pochi giorni fa, per esempio, stava per sfiorare una rissa con ...

Grande Fratello - tristezza infinita e record-trash : Angelo dorme? Lo svegliano così : lo 'scherzone' : Buontemoponi all'interno della casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . Danilo e Filippo infatti fanno uno scherzo ad Angelo , il ken umano italiano, mentre dormiva nel suo letto. Lo svegliano ...

Grande Fratello - la fuga degli sponsor : cosa si riducono a mangiare i concorrenti - 'sembra l'Isola dei famosi' : Dopo la fuga in massa degli sponsor a causa dei messaggi violenti e discriminatori di alcuni concorrenti del Grande Fratello 15 ai danni di Aida Nizar , anche fare la spesa è diventato un problema. ...

Grande Fratello senza sponsor - anche la spesa è un problema : cosa sta succedendo : Il Grande Fratello 15 continua ad andare avanti nonostante la fuga in massa di tantissimi sponsor che si sono dissociati dagli atteggiamenti violenti e discriminatori mostrati nella casa più spiata ...

Stefania Pezzopane/ "Simone Coccia? Volevo abbracciarlo! Si può fare politica anche al Grande Fratello" : Stefania Pezzopane parla su Radio24 del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018 per abbracciare Simone Coccia e potere lasciare un "messaggio politico" in TV.

PATRIZIA BONETTI/ "Tra me e Luigi Favoloso non è successo niente al Grande Fratello". E tifa per Nina Moric.. : PATRIZIA BONETTI e Lugi Favoloso, amicizia o vero flirt al Grande Fratello 15? La modella italo-cubana spera nel chiarimento tra il gieffino e Nina Moric.