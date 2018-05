Grande Fratello | ecco cosa c' era scritto sulla maglia dell' eliminato

Blastingnews

(Di giovedì 17 maggio 2018) Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric entrato a far parte'ultima edizione del, è stato squalificato dal gioco durante l'ultima puntata. Non è stato del tutto dichiarato il motivo, in quanto si è parlato di una scritta sessista fatta dallo stesso concorrente senza specificarne il contenuto. Luigi Favoloso all'internoa casa Tra i personaggi che più hanno fatto discutere sicuramente troviamo l'ex fiamma di Nina Moric. Luigi si è presentato come un uomo molto intelligente, ma in tante occasioni si è mostrato arrogante e presuntuoso. Durante le prime settimane ha instaurato un rapporto di complicita', sfociato poi in un flirt, con la concorrente Patrizia. VIDEO Questo ha scaturito la reazione di Nina Moric che si è sentita costretta a lasciarlo. In to a quella notizia Luigi non ha mostrato alcun ripensamento, affermando che tra lui e Nina c'erano ...