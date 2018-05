Grande Fratello 15 | Mariana sputtanata dopo l' addio alla casa | ' Quella mi dava' Chi

Grande Fratello 2018 / Il capoprogetto Andrea Palazzo risponde alle critiche : "Abbiamo cercato storie estreme" : GRANDE FRATELLO 2018, Maurizio Costanzo parla degli atti di bullismo accaduti nella Casa e delle critiche piombate su Barbara D'Urso e difende la conduttrice(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:20:00 GMT)

Luigi Favoloso e Nina Moric / Dopo il Grande Fratello 2018 ancora insieme? Beccati in stazione a Roma : Luigi Favoloso e Nina Moric pronti a tornare insieme Dopo l'incontro al Grande Fratello 15? Il web è convinto "Lei merita di meglio"; intanto Patrizia Bonetti...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 08:56:00 GMT)

Maglietta di Luigi Favoloso - cosa c'era scritto?/ Grande Fratello 2018 : il lungo sfogo di Selvaggia Lucarelli : Maglietta di Luigi Favoloso, cosa c'era scritto? Grande Fratello 2018: il lungo sfogo di Selvaggia Lucarelli su Facebook anche contro Barbara d'Urso, le sue parole.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 08:53:00 GMT)

“Io…”. Grande Fratello - Nina Moric rifatta? Dopo il ‘massacro’ in rete parla lei : ecco la sua verità : Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello non si parla che di lei. Nina Moric, che durante l’ultima diretta del reality ha avuto un duro faccia a faccia con l’ex (?) Luigi Favoloso, chiamato pochi secondi prima in confessionale per permettere alla modella croata di sorprenderlo. “Sai perché sono qui? – ha esordito Nina – Perché voglio difendere la mia dignità, non voglio spiattellare la mia vita ...

Grande Fratello : ecco cosa c'era scritto sulla maglia dell'eliminato : Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric entrato a far parte dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stato squalificato dal gioco durante l'ultima puntata. Non è stato del tutto dichiarato il motivo, in quanto si è parlato di una scritta sessista fatta dallo stesso concorrente senza specificarne il contenuto.La frase scritta da Luigi affermava "Selvaggia s**a", riferita a Selvaggia Lucarelli con la quale Favoloso non ha mai avuto un buon ...

La maglietta sessista di Luigi Favoloso al Grande Fratello 2018 contro Selvaggia Lucarelli : l’affondo a Barbara D’Urso : Chi segue il gossip conosce bene i trascorsi tra Luigi Favoloso e Selvaggia Lucarelli e, proprio nelle ultime ore, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello 2018 e l'espulsione per la maglietta sessista indossata nella casa, le cose sono peggiorate. Nella diretta di martedì del reality condotto da Barbara D'Urso, la conduttrice ha parlato di un atto grave compiuto da Favoloso intorno alle 4 del mattino, di una maglietta con una frase sessista ...

Grande Fratello - Selvaggia Lucarelli umilia Barbara D'Urso dopo le offese choc Video : Ieri sera Luigi Favoloso è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello 2018 [Video] dopo che qualche giorno fa aveva scritto su una maglietta una frase sessista rivolta contro una donna, che ha indignato la produzione del reality show e la conduttrice Barbara D'Urso, al punto da voler procedere con la squalifica immediata dalla casa di Cinecitta'. GF 15, la frase sessista di Luigi Favoloso contro Selvaggia Lucarelli Nel corso della ...

Grande Fratello 2018 / Barbara D'Urso tra critiche e atti di bullismo : parla Maurizio Costanzo : Grande Fratello 2018, Maurizio Costanzo parla degli atti di bullismo accaduti nella Casa e delle critiche piombate su Barbara D'Urso e difende la conduttrice(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:34:00 GMT)

Luigi Favoloso e Nina Moric / Insieme dopo il Grande Fratello 2018? La furia del web e l'incognita Patrizia : Luigi Favoloso e Nina Moric pronti a tornare Insieme dopo l'incontro al Grande Fratello 15? Il web è convinto "Lei merita di meglio"; intanto Patrizia Bonetti...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:32:00 GMT)

Grande Fratello : le lacrime di Lucia Bramieri dopo il pesante attacco : Nella quinta puntata del Grande Fratello, la conduttrice Barbara d'Urso ha dovuto gestire una serie di situazioni che si sono venute a creare nel corso del programma. Tra le varie vicissitudini ci sono stati: l'incontro tra Nina Moric e Luigi Favoloso, il ritorno di Aida Nizar, l'eliminazione di Mariana, la squalifica di Luigi Favoloso. Non solo, ma ci sono stati anche dei pesanti insulti da parte di Mariana e Alessia nei confronti di Lucia ...

Grande Fratello 15 - Andrea Palazzo : "Troppi pregiudizi - reality si alimenta di provocazioni" : Tra provocazioni, frasi sessiste e bullismo, il Grande Fratello 15 sta facendo discutere parecchio. Se già il direttore dei palinsesti Marco Paolini aveva difeso il programma, ora interviene anche Andrea Palazzo, il capoprogetto storico del reality prodotto da Endemol. Il capo degli autori ha parlato con il settimanale Oggi."Noi abbiamo cercato storie estreme, a tratti spregiudicate e provocatorie, ma anche concorrenti con una personalità ...

Grande Fratello : una notizia shock ha spiazzato il pubblico : Quest'edizione del Grande Fratello è al centro delle polemiche a causa dell'atteggiamento del tutto fuori luogo di alcuni concorrenti. L'ingresso dell'esuberante Aida Nizar ha scatenato una serie di discussioni, alcune delle quali hanno oltrepassato il limite. Il senegalese Baye Dame, per esempio, ha compiuto degli atti di bullismo contro la donna e per questo motivo è stato squalificato. Nella diretta di lunedì scorso è rientrato nella casa per ...

Nina Moric e Luigi Favoloso : le prime dichiarazioni dopo l'uscita dal Grande Fratello 2018 : Nina Moric e Luigi Favoloso, a poche ore dall'uscita dalla casa del Grande Fratello 2018, hanno affidato rispettivamente a Facebook e Instagram, i primi pensieri di questa esperienza che, nel bene e nel male, ha segnato i due (ex?!) fidanzati. Al momento, però, non si sa ancora se la modella croata abbia deciso di perdonare il giovane compagno per il comportamento tenuto nel gioco specialmente con le altre concorrenti.prosegui la ...

Grande Fratello - Selvaggia Lucarelli su tutte le furie contro Barbara D'Urso : l'attacco brutale : Era solo una questione di tempo perché Selvaggia Lucarelli dicesse la sua dopo l'insulto sulla maglia di Luigi Favoloso al Grande Fratello di Barbara D'Urso . L'ex compagno di Nina Moric sarebbe stato ...