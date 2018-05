Governo | spread e Borsa tirano il fiato Ma trema il titolo Mps

Mercati in attesa del Governo. Borsa negativa e tensione spread : Con l'uscita dall'euro sparita dal nuovo contratto Lega-M5s si attenuano i timori e le preoccupazioni degli investitori. Piazza Affari in altalena: dopo aver aperto col segno più, va in rosso a metà ...

Governo - lo spread scende in apertura - poi si allarga verso i 160 punti. Piazza Affari vira in negativo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. Lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund, che mercoledì si era allargato di 21 punti rispetto al giorno prima, in apertura ha ritracciato a 146 ma a fine mattinata è salito a 157 punti. E il tasso di interesse pagato dal ...

Governo - lo spread scende in apertura - poi si allarga fino a 157. Piazza Affari vira in negativo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. In cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico, sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati ...

Governo - sbagliato ostacolare il tentativo Lega-5stelle. Lo spread sale per colpa dei media : I professori della Bocconi insegnano agli analisti fidi delle banche che quando un’azienda guadagna bene ed è guidata da una persona molto brava e capace, ma insostituibile, oppure organizzata male e senza un possibile ricambio, quell’azienda presenta un rischio elevato per la banca e deve essere finanziata con maggiore prudenza. Oggi, in campo politico, è così anche per il Pd di Matteo Renzi e per Forza Italia di Silvio Berlusconi, ...

Governo - dopo la nuova bozza di contratto lo spread torna sotto i 150 punti. Poi risale. Piazza Affari in positivo : In altalena il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, misura del rischio percepito dagli investitori, il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s. In cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico, sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati ...

Governo - dopo la nuova bozza di contratto lo spread torna sotto i 150 punti. Piazza Affari in positivo : Cala il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s, in cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico. Sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati nell’ambito del quantitative easing dal calcolo del ...

Spread in aumento - Borsa giù : primi effetti del Governo anti-euro : TeleBorsa, - La possibile alleanza di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle continua a tenere in apprensione la finanza italiana, in particolare il mercato del reddito fisso. Il rendimento del BTP ...

Spread in aumento - Borsa giù : primi effetti del Governo anti-euro : La possibile alleanza di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle continua a tenere in apprensione la finanza italiana, in particolare il mercato del reddito fisso. Il rendimento del BTP decennale si ...

Piazza Affari apre in rialzo - lo spread rientra sotto quota 150 punti. Il contratto di Governo è chiuso - i mercati alla finestra : Giornata di grande osservazione sui mercati italiani: Piazza Affari, infatti, ha aperto in leggero rialzo dello 0,41%, dopo il capitombolo di ieri, quando l'indice Ftse Mib è sprofondato a -2,3 per cento. Lo spread è rientrato: il differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi ha toccato in apertura quota 147. Ieri lo spread ha chiuso a 151 punti, 20 punti in più del giorno precedente, ai massimi da gennaio, ...

Governo - Di Battista : “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice : “Pensate alla patria” : L’Huffington Post diffonde i contenuti della bozza del contratto tra Movimento 5 stelle e Lega. Piazza Affari sprofonda, crollando al -2,3 per cento (maglia nera in Europa). E Alessandro Di Battista punta il dito contro “i potenti senza volto” dei mercati. “Cercano di buttare giù un Governo non ancora nato”, scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Proprio come fece “la congiura dello ...

La bufala del balzo dello spread Non è colpa di Di Maio e Salvini Vogliono condizionare il Governo : Su tutti i principali siti e giornali italiani on line torna il tormentone dello spread. Chi non ricorda l'impennata del differenziale Btp-Bund che nel 2011 portò alle dimissione del governo Berlusconi e la discesa in campo di Mario Monti!? Con la stagione lacrime e sangue che subentrò!? Segui su affaritaliani.it

Governo : Altomonte - spread ‘giochino’? Se sale fa male alla gente : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Lo spread che sale un ‘giochino della grande finanza’? “Spero che Matteo Salvini sappia di cosa parla”, obietta Carlo Altomonte, professore di economia politica dell’Università Bocconi di Milano, dopo che il leader della Lega, alle prese con la risalita del differenziale tra Btp e Bund come reazione alla bozza del contratto di Governo con il M5S, ha minimizzato parlando del ...

Governo - lo spread Btp-Bund sopra quota 150. Borsa in forte calo : -2 - 3% : Pesano le incertezze politiche sui mercati: timori dell'Europa dopo le indiscrezioni circolate sulla bozza di contratto Lega-M5s. Salvini: "Giochini della grande finanza" Governo, Salvini: "Contratto ...