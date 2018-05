Governo | si tratta sul premier Salvini | Ma né io | né Di Maio

Contratto di Governo - temi trattati : anche la scuola nel mirino - no uscita Euro : Gettate le basi formali per il governo Lega-5 Stelle, dopo la stesura del Contratto di governo, realizzato rifacendosi al sistema tedesco. In esso è contenuto il programma congiunto degli impegni per il futuro dei leader dei due partiti che hanno ottenuto i migliori risultati alle elezioni dello scorso 4 marzo. I temi del Contratto stilato Nel Contratto di governo stilato dai leghisti e i pentastellati è stata messa da parte l'uscita ...

Piazza Affari in parità e peggiore in Europa - attende notizie su trattativa Governo. FTSE MIB +0 - 06% : ...dei risultati del primo trimestre 2018 il management ha affermato che le prospettive della raccolta pubblicitaria in Italia per i prossimi mesi sono molto nebulose a causa dell'incertezza politica e ...

Governo - M5s : trattativa finita - Lega - non ancora : Modificato, fra le altre, il punto sulla Tav, reso meno specifico: è stato eliminato il tema del terzo valico - È un Di Maio ottimista quello che aggiorna i giornalisti a Montecitorio alla fine di una ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. M5s : “Contratto chiuso”. Lega : “No”. Si tratta sul premier. Carelli : “Io a disposizione” : Una bozza del contratto da limare, con una decina di punti a cui dare il via libera, e una squadra da formare. Ma soprattutto un nome del presidente del Consiglio da trovare che possa mettere tutti d’accordo. Se non è oggi la giornata decisiva per il Governo Lega-M5s, di sicuro è una delle più importanti. E’ in corso in questo momento l’incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: un faccia a faccia da cui i ...

Governo - TRATTATIVA SALVINI-DI MAIO/ Premier M5s - Interni a Lega : ok Contratto - al Colle entro sera? : GOVERNO, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:30:00 GMT)

Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul capo del Governo : È iniziato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo. ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini alla Camera : trattative in corso per scegliere il nome del premier : E’ cominciato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo. L'articolo Governo, incontro Di Maio-Salvini alla Camera: trattative in corso per scegliere il nome del premier proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - il Movimento 5 stelle verso Palazzo Chigi : si tratta a oltranza : Si tratta "a oltranza" tra Lega e Movimento 5 stelle sul nome del premier del prossimo Governo "legastellato": se infatti l'accordo...

Rebus Governo : accordo su programma - trattative a oltranza su premier - : Intesa Lega-M5S su un contratto di 40 pagine in cui si è trovato un punto di equilibrio sui temi cari alle due forze politiche. Niente riferimenti all'uscita dall'euro. Ora dialogo per il presidente ...

Governo - trattativa Di Maio-Salvini : ecco i punti salienti del contratto [LIVE] : 07:45 - Nella giornata di ieri M5S e Lega hanno terminato il tavolo tecnico, concludendo il contratto di Governo che dovrà rappresentare la base di partenza sulla quale inizierà la sua azione il nuovo esecutivo formato da grillini e leghisti. Si tratta di un documento di 29 pagine, all’interno del quale sono stati trattati diversi punti. ecco i più significativi: Flat Tax Reddito di cittadinanza Fine delle sanzioni nei confronti della ...

Governo - Di Maio e Salvini trattano per individuare un premier grillino [LIVE] : Quella di ieri è stata una giornata assolutamente decisiva per la formazione del Governo targato M5S-Lega. Il tavolo tecnico che stava lavorando per la formazione di un programma che potesse essere condiviso tra grillini e leghisti, ha terminato il suo lavoro, concludendo un contratto di Governo di 40 pagine.Restano ancora irrisolti alcuni temi, come ad esempio quello relativo alla gestione del fenomeno dell'immigrazione, oppure quello che ...

Governo 5S-Lega - contratto chiuso. Non c è uscita dall euro. Si tratta a oltranza sul premier. Salvini 'Un leghista al Viminale' : Altri rumors davano Di Maio verso il ministero del Lavoro, Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, o all'Economia, e Matteo Salvini, o un altro esponente 'pesante' della ...

Governo - M5s e Lega chiudono il "contratto". Ora si tratta a oltranza sul premier : ... la base di questo accordo prevederebbe che se a capo del Governo andasse Di Maio, allora la squadra di Governo sarebbe di 20 ministri e le deleghe di peso , Interno, Difesa, Lavoro, Economia, ...

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato". Ora si tratta sul Premier : 21.10 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, ma voci vicine ai due hanno rivelato che l'ok alla bozza definitiva è arrivato. Questo vuol dire che, raggiunto l'accordo sui temi, ora la discussione si può spostare sui nomi che dovranno comporre l'esecutivo, a cominciare da quello per la Presidenza del Consiglio.18.45 - Le nuove dichiarazioni di Luigi Di Maio lasciano immaginare qualcosa di rivoluzionario per ...