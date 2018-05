Governo | Salvini e Di Maio si rivedono Vertice sui nodi del patto e sul premier

Governo - TRATTATIVA SALVINI-DI MAIO/ Premier M5s - Interni a Lega : ok Contratto - al Colle entro sera? : GOVERNO, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:30:00 GMT)

Governo - Milly Carlucci : “Salvini e Di Maio? Come nella same sex dance. Danzano insieme - prima guida uno e poi l’altro” : Milly Carlucci, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha utilizzato una similitudine, mutuata dalla danza, per descrivere il rapporto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il futuro Governo: “Come nella same sex dance, quando ci sono due persone dello stesso sesso che ballano: prima guida uno, poi guida l’altro”. L'articolo Governo, Milly Carlucci: “Salvini e Di Maio? Come nella same sex dance. Danzano insieme, ...

Governo - alla Camera nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : E' in corso a Montecitorio un nuovo incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida ...

Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul capo del Governo : È iniziato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo. ...

Governo - ultimi nodi da sciogliere : alla Camera vertice Di Maio-Salvini [LIVE] Video : Trattative Governo: Di Maio e Salvini trattano per individuare il premier 10:15 - Nella giornata di ieri si è concluso il tavolo tecnico che ha sancito il contratto di Governo tra M5S e Lega. Nell'ultima versione della bozza di accordo tra le parti, ci sarebbe un'importante novita' relativa al reddito di cittadinanza: sarebbe scomparso il limite dei due anni previsto per l'erogazione dello stesso. 10:00 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno ...

Governo - Salvini e Di Maio si rivedono : È cominciato l’incontro tra i due leader. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo. L’accordo sul programma è stato siglato. Dopo il calo di ieri, Piazza Affari in rialzo

Governo - nuovo incontro Salvini-Di Maio a Montecitorio : Roma, 17 mag. , askanews, nuovo incontro stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio per mettere a punto il contratto di Governo. Sia Salvini che Di Maio ...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini/ Contratto con Lega pronto - premier al M5s? Nomi : Fraccaro e Bonafede : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i Nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)

Governo - cominciato incontro alla Camera Di Maio-Salvini : E' cominciato l'incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini alla Camera : trattative in corso per scegliere il nome del premier : E’ cominciato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo. L'articolo Governo, incontro Di Maio-Salvini alla Camera: trattative in corso per scegliere il nome del premier proviene da Il Fatto Quotidiano.

Contratto Governo - nella bozza anche sospensione lavori Tav Torino-Lione. Ma ultima parola a Di Maio e Salvini : Nell’ultima bozza del Contratto di governo Lega-M5s c’è anche la sospensione dei lavori per l’Alta velocità Torino-Lione. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso ...

Domani Salvini scarica Di Maio - già venerdì il Governo del Presidente : Libero Quotidiano riferisce senza troppi giri di parole che “dal Quirinale, continuano arrivare voci su un Sergio Mattarella infuriato per le

Ecco il contratto di Governo ma sui punti più spinosi decidono Salvini e Di Maio : Fuori i riferimenti all’uscita dall’euro, dentro i vaccini, con la raccomandazione di garantire «il giusto equilibrio tra diritto all’istruzione e diritto alla salute». Nelle 39 pagine del «contratto di governo» – definito dagli sherpa di Lega e M5S, ma ancora in sospeso su alcuni punti, i più spinosi, affidati alla mediazione dei due leader in un vertice serale – spuntano nuovi argomenti e ne vengono esclusi altri, come lo studio delle ...

[Il retroscena] Il premier ai Cinque Stelle e la Lega al Viminale. Ecco lo schema del Governo Di Maio-Salvini : I 5 Stelle non dovrebbero rinunciare a ministeri di peso come Giustizia, Economia, Sanità, Università e ricerca. La trappola I 5 Stelle hanno un paio di grossi problemi: una classe dirigente esigua, ...