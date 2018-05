Governo | quasi pronta la squadra Spadafora | Molteni Tutti i nomi Premier | duello

Governo - LEGA E M5S : CONTRATTO IN CHIUSURA/ Di Maio e Salvini quasi pronti - reddito di cittadinanza per 2 anni : GOVERNO, ultime notizie live: CONTRATTO M5s-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:10:00 GMT)

Governo - SALVINI-DI MAIO : NIENTE STAFFETTA?/ Contratto M5s-Lega quasi pronto : “nomi ministri? Solo politici” : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di MAIO, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su Contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:45:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Contratto? Quasi finito - mancano questioni dirimenti”. E su Grillo : “Euro? Vedrete la sintesi politica” : “Mi dicono dal tavolo del contratto che sono Quasi arrivati alla fine, ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti”. Così Luigi Di Maio sul contratto di Governo sul programma, arrivando alla Camera dei deputati. Il capo politico M5s ha invece tagliato corto sull’euro, dopo le smentite sull’uscita dalla moneta unica (dopo la pubblicazione della prima bozza di programma) e le parole successive di Beppe Grillo sul ...

Ultime notizie sul Governo Di Maio-Salvini : ci siamo quasi : Fumata “grigia” per la formazione del governo Lega-M5s. I leader dei movimenti che stanno mettendo a punto il “contratto” sono saliti lunedì al Quirinale per le consultazioni e hanno chiesto altro tempo. Il presidente Mattarella lo ha concesso per consentire la ricerca di un governo politico frutto del voto, punto essenziale per Lega e M5s che in caso contrario invocano il ritorno alle urne. Il capo dello Stato non ...

Italia : contratto di Governo M5S-Lega è quasi chiuso

Salvini-Di Maio al tavolo per fare il Governo : “Contratto quasi chiuso” : «Il contratto è quasi chiuso», dice dopo ora di pranzo Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento Cinque Stelle, sceso dal Pirellone per aggiornare sull’andamento dei lavori per il programma di governo tra il Movimento e la Lega....

Governo - la prima donna sarà premier (quasi) per finta : Elisabetta Belloni in un frame da un video del ministero degli Esteri dello scorso anno La beffa dopo la tempesta, verrebbe da dire. In queste ore di crisi istituzionale il nome in pole position per la presidenza del “Governo neutrale” proposto al Parlamento dal presidente Sergio Mattarella è quello di Elisabetta Belloni, 60 anni, segretario generale del ministero degli Esteri, docente Luiss, lunga carriera alla Farnesina. Le sarebbe di aiuto ...

Governo : tempo 'quasi' scaduto Video : Il Quirinale ha convocato il terzo giro di consultazioni. I partiti sono richiamati dal Capo dello Stato a esporre le loro posizioni; e gli spiragli per una soluzione Politica alla crisi sono risicatissimi. Nell'annuncio della presidenza della Repubblica si comprende chiaramente come il presidente Mattarella sia interessato a tentare un ultimo pressing sulle forze politiche: farle uscire dalle loro contraddizioni interne per verificare se ...

Governo - l'attesa di Mattarella e i due forni - quasi - chiusi di Di Maio : Tutto fermo. Dopo l'esplorazione chiusa ieri 'positivamente' dal presidente della Camera, Roberto Fico, il Quirinale attende che 5Stelle e Pd ascoltino le loro basi, cerchino di arrivare a un punto di ...

Il quasi impossibile Governo M5s-Pd Video : Al via il secondo giro di consultazioni [Video] per il presidente della Camera Roberto #Fico. Entro oggi, la terza carica dello Stato, dovra' recarsi dalla prima e riferire del lavoro di compromesso portato a termine. La missione di Fico è più che ardua: mediare tra M5s e Pd per portare le due forze a costituire una maggioranza comune in grado di sostenere un governo. Il M5s vorrebbe sfruttare la legittimazione ottenuta dalle elezioni approdando ...

Renzi - sondaggio in piazza a Firenze : «Vi piace il Governo con M5S?». E (quasi) tutti rispondono no : «Vi piacerebbe un governo del Pd con i Cinquestelle?». Renzi si è rivolto così ai passanti, simpatizzanti del Pd, davanti a Palazzo Vecchio in una sorta di sondaggio dal...