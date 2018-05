Governo | patto M5S-Lega e contratto chiuso | un cinquestelle verso Palazzo Chigi

Di Maio-Salvini - restano le distanze : «Ma oggi firmiamo il patto di Governo» : Dopo una giornata di gelo e l'ennesimo faccia a faccia con Luigi Di Maio, Matteo Salvini a sera mostra un po' di ottimismo sul governo giallo-verde: «Siamo al tratto finale....

Governo - altolà dell'Ue all'Italia su debito - patto di Stabilità e politica dell'immigrazione : Ma è soprattutto l'economia che inquieta, su cui gravano 'i dubbi più seri', dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. 'Il costo di queste ...

Governo - Squinzi (ex Confindustria) : “Sono preoccupato - dubito si riesca a formare un Governo compatto” : “Sono preoccupato per la situazione politica del nostro Paese che, a distanza di due mesi, non riesce a formare un governo, e un governo compatto dubito che riesca a esprimerlo”. A dirlo è Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria e attuale amministratore unico di Mapei. “Un governo tecnico? Può essere una buona cosa – ha concluso il proprietario del Sassuolo – però deve essere capace di tradurre in azione la ...

Il patto Lega-M5S è pericoloso : meglio il Governo di tregua : Per troppi anni la politica italiana si è lasciata sottoporre alla gogna mediatico-giudiziaria-populista, al di fuori di ogni regola propria dello Stato di diritto; l'isteria di un moralismo d'...

Di Maio : «Governo politico o al voto». Centrodestra compatto - Salvini chiede l’incarico : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. A ieri sera uno spazio di accordo non sembrava possibile dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio che per la prima volta, pubblicamente, ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, e politico, per un governo M5S-Lega...

RIPRESA?/ Il patto finanza-impresa che vale più di un 'Governo del cambiamento' : Un cambiamento in Italia è possibile, specialmente per vedere tornare a crescere il Paese: la finanza può avere un ruolo importante.

Governo : Bindi - Pd parli con M5S ma non sia patto poltrone : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Il Pd discuta di un Governo con M5S, purché non sia un “patto di poltrone”. A raccomandarlo, in una lunga intervista a la Repubblica, è Rosy Bindi, la presidente uscente della commissione Antimafia che non si è ricandidata alle elezioni e si è allontanata dai dem. “Prima vengono gli interessi del Paese, poi quelli del Pd – osserva – perciò penso che occorra valutare se un accordo ...

Governo : pressing M5S - Colle dia più tempo a Fico - ‘patto con Pd unica strada’/Adnkronos : Roma, 25 apr. (Adnkronos) – La speranza, fondata, è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda più tempo all”esploratore’ Roberto Fico, anche in vista della direzione Pd che potrebbe rivelarsi decisiva. La strada per arrivare a un’intesa coi dem, oggettivamente, è tutta in salita, e serve tempo quanto meno per trattare. I vertici grillini sanno bene che questa è l’ultima chiamata per Palazzo Chigi, ...

Governo - la zavorra di veleni che rende difficile un patto : un problema di eredità. E non solo quella dei voti travasati dal Pd al Movimento 5 Stelle alle elezioni del 4 marzo. A pesare è soprattutto la zavorra di veleni che Renzi e Di Maio hanno accumulato ...

Il patto di Governo di Di Maio dimostra che un patto di Governo è impossibile : Infine, nel programma della terza forza politica è a più riprese espresse il convincimento che occorre tornare alla situazione precedente alla stipulazione del Trattato di Maastricht , ..., '. Ciò ...

Elezioni Molise - in testa il centrodestra davanti a M5s. Attesa per l’impatto sul risiko di Governo : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. I molisani sono chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Dalle prime sezioni scrutinate è in testa il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...

Elezioni Molise - in corso lo spoglio. In testa Toma (centrodestra). Attesa per l’impatto sulla formazione del Governo : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. I molisani sono chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Dalle prime sezioni scrutinate è in testa il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...

Elezioni Molise - in corso lo spoglio. In testa Toma (centrodestra. Attesa per l’impatto sulla formazione del Governo : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. I molisani sono chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Dalle prime sezioni scrutinate è in testa il candidato del centrodestra Donato Toma (51,1%) davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle (34,3%). Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra (14,5%). La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo ...

Molise - in corso lo spoglio delle regionali. C’è attesa per l’impatto sulla formazione del Governo : I 331 mila aventi diritto al voto devono eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Si sfidano Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound) in una competizione importante per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...