Governo | nuovo vertice Salvini-Di Maio Ue | si rispetti il bilancio

Governo - Dombrovskis : nuovo Esecutivo rispetti vincoli di bilancio : Teleborsa, - Il futuro Governo italiano dovrà attenersi alla disciplina di bilancio e continuare a ridurre il deficit e il debito perché fattori di rischio. Lo ha dichiarato il vice Presidente della ...

Dombrovskis - nuovo Governo rispetti conti : ANSA, - BRUXELLES, 17 MAG - "Non commentiamo sulle politiche dei partiti o processi di formazione dei governi, ma quello che enfatizziamo in ogni caso è che è importante attenersi alla disciplina di ...

Governo - alla Camera nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : E' in corso a Montecitorio un nuovo incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida ...

Dombrovskis - nuovo Governo rispetti conti : ANSA, - BRUXELLES, 17 MAG - "Non commentiamo sulle politiche dei partiti o processi di formazione dei governi, ma quello che enfatizziamo in ogni caso è che è importante attenersi alla disciplina di ...

Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul capo del Governo : È iniziato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo. ...

Governo - nuovo incontro Salvini-Di Maio a Montecitorio : Roma, 17 mag. , askanews, nuovo incontro stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio per mettere a punto il contratto di Governo. Sia Salvini che Di Maio ...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle : In cambio, il capo pentastellato offre alla Lega la vicepresidenza del Consiglio , Giancarlo Giorgetti, e ministeri molto pesanti come Difesa, Interni, Giustizia, Economia, forse perfino lo Sviluppo ...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini/ Contratto con Lega pronto - premier al M5s? Nomi : Fraccaro e Bonafede : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i Nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Le richieste della Uil per il nuovo Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 maggio. Le richieste della Uil per il nuovo Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:01:00 GMT)

LAVORO E POLITICA/ I progressi da non buttare a mare con il nuovo Governo : Ieri è stato diffuso il Rapporto Istat che contiene anche dati interessanti relativi al mercato del LAVORO proprio quando cambia il Governo.

UE Attacca l’italia : “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche con il nuovo Governo!” : UE Attacca l’italia: “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche con il nuovo Governo!” Come riporta la repubblica.it iniziano i campanelli d’allarme che va contro un nuovo sistema fatto per i cittadini e non per le poltrone questa volta. Cosa saggia e corretta dal mio punto di vista, ma non certo dall’Eu che lancia Tre allarmi […] L'articolo UE Attacca l’italia: “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche ...

AIPB - appello al Governo : 'Urge nuovo ossigeno per le nostre imprese' : " Perché il risparmio privato possa svolgere questo ruolo propulsore dell'economia reale prosegue occorre però che vi sia, prima di tutto, un contesto favorevole e auspico che il prossimo governo ...

Governo : Salvini - con M5s si ragiona positivamente. Possibile nuovo incontro con Di Maio : "Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell'Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta ...

Scuola - ‘Non chiediamo altre riforme al nuovo Governo : la scuola non è in grado di tollerarne altre’ : ‘Il mondo della scuola non è in grado di tollerare altre riforme. Bisogna unirsi per realizzare la nuova scuola‘. Queste le parole dell’ex ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, oggi presidente della Compagnia San Paolo e autore del libro ‘Leadership per l’innovazione nella scuola’. Il libro sarà presentato oggi a Roma, presso l’istituto Luigi Sturzo, via delle Coppelle 35. scuola, Profumo: ‘Non ...