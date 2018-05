Governo | Macron | «Vedo forze paradossali | fiducia in Mattarella»

Governo - Tajani : “Esecutivo populista spaventa Macron e Merkel. Germania sa che con Berlusconi c’è credibilità” : “Macron e Merkel aspettano di vedere cosa succede in Italia. Se ci sarà un Governo populista si spaventeranno. Credo che la Merkel abbia capito quanto Berlusconi possa essere utile con Forza Italia per la stabilità del Paese e per la credibilità dell’Italia sul palcoscenico europeo”. Sono le parole del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ospite di Giovanni Minoli nel suo Faccia a Faccia (La7). Il politico di ...

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di Governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla Fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...

M5s in Europa valuta l’ipotesi di formare un gruppo con il partito di Macron : “Ma prima dipende dalla partita del Governo” : I contatti ufficiali ancora non ci sono. Ma lo spazio è aperto e si è alzato un alito di vento che può provocare mareggiate anche in Italia: il Movimento Cinque Stelle a Bruxelles sta valutando di formare un gruppo insieme a En Marche, fondato dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Per il post-voto del 2019, quando non ci saranno più gli attuali alleati euroscettici inglesi, i grillini hanno in testa un altro piano. “Non ...