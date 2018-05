Governo M5s-Lega | trovato un accordo tra Salvini e Di Maio | le ultime modifiche al

Governo Lega-M5s - la previsione dell'economista Daniel Gros : 'Programma assurdo - l'Italia sarà isolata' : 'I danni di affermazioni come quelle sull'Europa del contratto Lega-M5s sono spaventosi e di lungo termine, diretti e indiretti'. Daniel Gros , l'economista tedesco che dirige il prestigioso Center ...

Berlusconi : "Spero che il Governo M5s-Lega faccia qualcosa di buono o al voto" : Forza Italia, annuncia il leader, non voterà la fiducia ma "solo provvedimenti utili per gli italiani"

M5S-Lega : "contratto di Governo entro stasera"<br>Di Maio : "Venerdì il voto online" : 16.15 - Di Maio: “Contratto al voto online venerdì”. Uscendo da un ristorante nei pressi della Camera dei Deputati, il leader del M5S, Luigi Di Maio ha dichiarato: "Credo che il contratto sarà messo al voto online degli iscritti venerdì". Alla chiusura con la Lega mancherebbero ormai alcuni dettagli, in particolare alcune misure relative al Sud. Prima della firma di Di Maio e Salvini, però, il contratto sarà sottoposto al candidato ...

Governo : Urso - M5S si ricorda di Sud solo in campagna elettorale : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Il Movimento 5 Stelle si ricorda del Mezzogiorno solo in campagna elettorale. è incredibile che ciò accada proprio mentre il rapporto annuale dell’Istat evidenzia come sia aumentato il divario tra Nord e Sud e denunzia la fuga all’estero delle migliori energie”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso.“Fa bene Giorgia Meloni -aggiunge- a bacchettare chi sta ...

Governo - De Luca : “M5s-Lega? Niente di concreto per il Sud e reddito di cittadinanza nel 2020. Giocano con le parole” : “Sono colpito da come i 5stelle riescano a trovare parole nuove per nascondere la realtà. Che significa contratto di Governo? È un programma come quelli che si facevano nella Prima Repubblica“. Sono le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sulla trattativa Lega-M5s. “Per il Sud non c’è Niente di concreto. E il reddito di cittadinanza è stato spostato al 2020″. L'articolo Governo, De Luca: ...

M5S-Lega : "contratto di Governo entro stasera"<br>Di Maio : "passi avanti sul premier" : 14.37 - Sul programma Lega-M5s, cioè sul contratto di governo, ci sono da limare ancora alcuni punti mentre sul premier non si è ancora raggiunta la quadra fanno sapere fonti della Lega dopo il vertice Salvini-Di Maio a Montecitorio. Come sempre in questi ultimi giorni quello che vuole apparire più ottimista è Luigi Di Maio che a chi gli chiede come è andato l’incontro con Salvini risponde "bene, bene". Di Maio spiega che il contratto di ...

Governo - Lega e M5s chiudono contratto/ Di Maio “lunedì al Colle - premier? Si ragiona”. Salvini “andata bene” : Governo, ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:42:00 GMT)

Governo - M5s : trattativa finita - Lega - non ancora : Modificato, fra le altre, il punto sulla Tav, reso meno specifico: è stato eliminato il tema del terzo valico - È un Di Maio ottimista quello che aggiorna i giornalisti a Montecitorio alla fine di una ...

Quanto dobbiamo preoccuparci per il “Governo del cambiamento” Lega – M5s? : La bozza di contratto di governo è assolutamente credibile, nel senso che rispetta in pieno quello che è il terreno comune su cui può nascere un esecutivo giallo-verde. Un governo del fare, dai tratti fortemente autoritari e con politiche illiberali, in cui il consenso popolare sia usato come un grimaldello per scardinare prassi e consuetudini. Ma soprattutto, per cementare i due elettorati intorno a una ideologia aggressiva ed escludente, che ...

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - ma serve ancora tempo : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Chiuso... Anzi - no. M5S annuncia l'accordo sul contratto di Governo - Lega prudente : Per il Movimento 5 Stelle è fatta, per la Lega ancora no. È quasi uno stanco rituale degli ultimi giorni quello che si sviluppa sul contratto per il governo del cambiamento. Finisce un lungo incontro alla Camera fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e subito fonti del Movimento fanno trapelare che i leader hanno fatto "passi avanti significativi sul premier", mentre "sono stati sciolti tutti i nodi del contratto".A stretto giro tocca ...

**Governo : fonti M5S - lunedì al Quirinale? Realistico** : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – fonti M5S hanno fatto sapere, al termine del vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, di considerare un”’ipotesi realistica” la richiesta di essere ricevuti al Quirinale per riferire al capo dello stato sull’andamento del confronto per la formazione del governo. L'articolo **Governo: fonti M5S, lunedì al Quirinale? Realistico** sembra essere il primo su SPORTFAIR.