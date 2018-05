Governo M5s-Lega | Trovato l' accordo tra Salvini e Di Maio

M5s-Lega - Scanzi : “Faranno a gara a chi fa cadere prima il Governo. Sarà una perenne campagna elettorale” : “Governo Salvini-Di Maio? Guardando ai numeri, credo che la trazione Sarà grillina, perché il M5s ha, più o meno, il doppio dei voti della Lega. Bisogna anche vedere di quale Lega si parla”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E spiega: “E’ necessario capire se Salvini fa parte di questo governo con convinzione, avendo reciso il cordone ombelicale con Berlusconi, oppure se è lì ...

Governo M5S-Lega - un negoziato da Prima Repubblica : L’idea di una possibile staffetta a Palazzo Chigi conferma quanto visto in questi primi due mesi di cosiddetta Terza Repubblica: il saccheggio del lessico e degli strumenti tipici della Prima e a lungo disprezzata Repubblica. Un’operazione attuata proprio dai protagonisti di quella che dovrebbe essere invece l’alba di una nuova era politica che brucia i ponti con un passato (a detta loro) da dimenticare...

Governo - finito vertice Lega-M5S : passi avanti sul premier Diretta : Giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo l'ultimo vertice di questa mattina alla Camera, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sembra abbiano trovato l'accordo sul nome del...

Contratto di Governo M5S-Lega : l'ultima bozza : ... e poi, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere tale per essere riutilizzato quale materia seconda per la produzione di un nuovo bene, in contrapposizione al modello di "economia ...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle Diretta : Comincia un'altra giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo il lungo vertice di ieri notte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tornati a incontrarsi alla Camera. Sul tavolo, oltre ...

Contratto Governo M5s-Lega e Pensioni/ Quota 100 - Quota 41 - Opzione donna e assegni d'oro (ultime notizie) : Riforma Pensioni, Contratto di Governo M5s-Lega. Via la Legge Fornero con Quota 100, Quota 41 e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:26:00 GMT)

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se Governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

M5s-Lega - Crosetto (FdI) : “Il contratto ha una buona struttura. Con premier leghista valuteremmo appoggio al Governo” : “Nel contratto ci sono molti aspetti che condivido, il primis la Flat tax. Diciamo che ha una buona struttura“. Questo il commento di Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio, al contratto di governo M5s-Lega. Questo può portare ad un ripensamento di Fratelli D’Italia sull’appoggio al governo M5s-Lega? “Lo valuteremo oggi con Giorgia Meloni – è la posizione dialogante di Crosetto, che aggiunge – sempre ...

Governo - TRATTATIVA SALVINI-DI MAIO/ Premier M5s - Interni a Lega : ok Contratto - al Colle entro sera? : GOVERNO, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:30:00 GMT)

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato". Vertice in corso alla Camera : 17 maggio 2018, 9.30 - È già iniziato alla Camera il nuovo Vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimissimi punti del contratto di Governo ancora rimasti in sospeso e, soprattutto, per definire la lista dei nomi che dovranno comporre l'esecutivo Lega-M5S, a partire dal Presidente del Consiglio che ad oggi sembra il nome più difficile su cui trovare un accordo.21.10 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora ...

Governo M5s-Lega - ecco l'ultima bozza di contratto : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo © Riproduzione riservata 17 maggio 2018 I COMMENTI DEI ...

Quanto possono costare le misure del contratto di Governo M5S-Lega : Luigi dI Maio (FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) È tutto lì in una quarantina di pagine. Il contratto di governo al quale lavorano da giorni Lega e Movimento 5 Stelle è di fatto chiuso. Il testo riassume le scelte che l’esecutivo prederà “nei prossimi cinque anni” (copyright Luigi Di Maio) e mette al riparo i due leader da spiacevoli imprevisti politici. Come aveva anticipato l’Huffington Post, resiste nella versione ...

Governo M5s-Lega : "Trovato l'accordo sul premier - c'è il nome" : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. E' iniziato poco dopo le ore 9 alla Camera l'incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle : In cambio, il capo pentastellato offre alla Lega la vicepresidenza del Consiglio , Giancarlo Giorgetti, e ministeri molto pesanti come Difesa, Interni, Giustizia, Economia, forse perfino lo Sviluppo ...