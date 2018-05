Governo M5s-Lega | Di Maio | “Abbiamo creato la base per il governo Stiamo ragionando sul

Governo M5s-Lega - Salvini : 'Il premier? Né io né Di Maio. Se non si chiude lunedì parola a Mattarella' : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Di Maio e Salvini sono lontani dalla soluzione di chi sarà il nuovo premier. L'ipotesi più ...

L'Italia giallo-verde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S-Lega : La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa fra Lega e M5S. Due giorni dopo, il Contratto per il Governo del cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito ...

Contratto e accordo di Governo - ultima curva : M5s e Lega mirano a finire lunedì - dopo voto e gazebo : Filtrano nuove anticipazioni delle 39 pagine per 29 punti. Al centro i temi economici, sul filo dell'equilibrio con l'Ue, con taglio agli sprechi, ricorso al deficit, revisione dei trattati, flat tax ...

Vincenzo Spadafora - il braccio destro di Luigi Di Maio che fa esplodere il M5s : se va lui nel Governo - è finita : Malumori nel Movimento 5 Stelle per il possibile ingresso nel governo di Vincenzo Spadafora . Tra gli eletti M5S, riferiscono fonti pentastellate, la nomina a ministro del braccio destro di Luigi Di ...

Contratto di Governo Lega-M5s - manca solo Premier/ Salvini “sarà persona seria” : Di Maio “domani voto online” : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:20:00 GMT)

Il programma di Governo Lega-M5s in 18 punti : Ultime modifiche in corso al contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle, ma il grosso del programma è stato stabilito. Ecco i principali punti stabiliti dagli sherpa dei due partiti al ...

Sondaggi Elettorali Politici : Centrodestra al 42%/ Governo Lega-M5s : per il 20% dura solo fino ad Autunno 2018 : Sondaggi Elettorali Politici, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Per il 20% solo fino all'Autunno 2018(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:07:00 GMT)

Governo Lega M5S - Salvini ad Aosta : “Per la prima volta si parla di temi e non ci si scanna sui nomi” : “Per la prima volta nella storia in Italia per la fase di formazione di un Governo non ci si sta scannando su chi fa il ministro o il viceministro, anzi non ne abbiamo sostanzialmente parlato, ma il confronto è solo e soltanto, sull’ambiente, sulla scuola, sulla legittima difesa, sul jobs act, sulla riforma della giustizia, sulle legge Fornero. E siamo arrivati ad un punto di lavoro molto positivo”. Lo ha detto il segretario ...

Il contratto di Governo tra M5s e Lega sarà votato on-line domani : sarà messa online già domani, venerdì, la bozza del contratto di governo siglata fra M5s e Lega. Parlamentari del Movimento danno sicura la diffusione del testo definitivo da far votare agli iscritti ...

Sinopoli al Governo Lega-M5S : “Prevedere più risorse per gli stipendi” : Oramai è ufficiale: il contratto di Governo tra Lega e M5S è giunto in dirittura d’arrivo. Le considerazioni, le opinioni e le preoccupazioni degli addetti ai lavori giungono da più parti. Questa volta parla Francesco Sinopoli, autorevole esponente sindacale e Segretario Nazionale della FLC CGIL. Ecco i suoi preziosi consigli rivolti ai due leader, i […] L'articolo Sinopoli al Governo Lega-M5S: “Prevedere più risorse per gli ...

Il contratto di Governo tra M5s e Lega sarà votato on-line domani : Sarà messa online già domani, venerdì, la bozza del contratto di governo siglata fra M5s e Lega. Parlamentari del Movimento danno sicura la diffusione del testo definitivo da far votare agli iscritti sulla piattaforma Rousseau dopo che manca solo l'ok politico che dovrà arrivare dai due leader impegnati sul territori. Il contratto di programma sarà chiuso ...

Governo M5S-Lega - gli analisti finanziari : a ottobre in Italia sarà la catastrofe : Dall'Europa, quella politica e delle grandi banche, sono già partite intimidazioni e minacce, dopo quanto è filtrato in tema di tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e quant'altro del contratto di Governo messo a ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : oltre il Governo - 'che poltrona ha offerto il M5s alla Lega' : Nel grande 'contratto di governo' di Lega e M5s , ancora in via definizione, potrebbe esserci un 'non detto', una variabile . Qualcosa che magari non finirà nel documento ufficiale ma che peserà ...

Governo Lega-M5S - dalla bozza scompare lo stop alla Tav : l’alta velocità si farà : dalla bozza del contratto di Governo redatta da Lega e Movimento 5 Stelle è scomparso lo stop alla Tav: "Con riguardo alla Linea ad Alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”, si legge ora nel documento.Continua a leggere