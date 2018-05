Governo Lega-M5S - Salvini : «Né io né Di Maio premier». Stretta finale - lunedì parola al Quirinale : «Sono stati sciolti tutti i nodi» sul contratto e «nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier». Lo ha annunciato Luigi Di Maio dopo il faccia a faccia di oggi...

Governo - il balzo della Lega : supera il 25 per cento I Cinquestelle giù di un punto : Il partito di Salvini unico a crescere, FI scende al 12%. In calo anche Fratelli d’Italia (al 3,4) e il Pd (al 18)

Contratto Governo M5s-Lega - cosa cambia/ Ultimatum di Salvini a Di Maio - Castelli : "Le novità sulla Tav" : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:52:00 GMT)

Governo LEGA-M5S - ULTIMATUM DI SALVINI A DI MAIO/ "Chiusurà lunedì o decide Mattarella" - nodo premier? : GOVERNO, ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di MAIO per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:52:00 GMT)

Governo Lega-M5S - il nuovo contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

Contratto di Governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : ecco il programma del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Non c’è il Sud, o almeno non nell’immediato. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il conflitto di interessi scomodo a Silvio Berlusconi. Non c’è lo stop alla ...

Governo Lega-Cinquestelle - dal Cremlino arriva la benedizione di Putin Video : La giornata odierna non sara' ricordata solo per la chiusura della stesura definitiva del patto di Governo tra il movimento Cinquestelle e la Lega. Nelle prime ore del pomeriggio l'agenzia Ansa ha battuto una nota proveniente da Mosca. Un portavoce ufficiale del Presidente Putin ha espresso il commento favorevole del Cremlino alla nuova alleanza di Governo. Tra i punti dell'accordo lungamente discusso tra le delegazioni dei movimenti guidati da ...

L'Italia gialloverde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S-Lega : La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa fra Lega e M5S. Due giorni dopo, il Contratto per il Governo del cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Abbiamo creato la base per il Governo. Stiamo ragionando sul nome del premier” : Manca ancora l’accordo sul nome del premier? “Adesso Stiamo ragionando. E’ la cosa che dobbiamo ancora dirimere, ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Vi dico che sono molto fiducioso perché, creata la base del Governo, il premier non sarà un problema. Non vi dico nient’altro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, arrivando a Monza, a casa dell’imprenditore Sergio Bramini. “Qui oggi potrebbe essere uno ...

Governo - Di Battista : “I numeri per andare da soli non ci sono. Preferisco la Lega al Pd”. De Masi : “Tragedia nera” : “I numeri per governare da soli non li abbiamo. Io, da ex persona di sinistra, ho sempre preferito l’ipotesi di fare un contratto con la Lega che con il PD”. Alessandro Di Battista parla a margine della presentazione del libro di Stefano Feltri “Reddito di cittadinanza” (edito da Paper First) giovedì sera a Roma. E sul contratto ha aggiunto: “È buono perché in questo paese c’è disperato bisogno di ...

L'Italia giallo-verde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S-Lega : La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa fra Lega e M5S. Due giorni dopo, il Contratto per il Governo del cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito ...

Contratto e accordo di Governo - ultima curva : M5s e Lega mirano a finire lunedì - dopo voto e gazebo : Filtrano nuove anticipazioni delle 39 pagine per 29 punti. Al centro i temi economici, sul filo dell'equilibrio con l'Ue, con taglio agli sprechi, ricorso al deficit, revisione dei trattati, flat tax ...

Contratto di Governo Lega-M5s - manca solo Premier/ Salvini “sarà persona seria” : Di Maio “domani voto online” : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:20:00 GMT)

Il programma di Governo Lega-M5s in 18 punti : Ultime modifiche in corso al contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle, ma il grosso del programma è stato stabilito. Ecco i principali punti stabiliti dagli sherpa dei due partiti al ...