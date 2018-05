Governo Lega M5S | Salvini ad Aosta | “Per la prima volta si parla di temi e non ci si

Il contratto di Governo tra M5s e Lega sarà votato on-line domani : sarà messa online già domani, venerdì, la bozza del contratto di governo siglata fra M5s e Lega. Parlamentari del Movimento danno sicura la diffusione del testo definitivo da far votare agli iscritti ...

Sinopoli al Governo Lega-M5S : “Prevedere più risorse per gli stipendi” : Oramai è ufficiale: il contratto di Governo tra Lega e M5S è giunto in dirittura d’arrivo. Le considerazioni, le opinioni e le preoccupazioni degli addetti ai lavori giungono da più parti. Questa volta parla Francesco Sinopoli, autorevole esponente sindacale e Segretario Nazionale della FLC CGIL. Ecco i suoi preziosi consigli rivolti ai due leader, i […] L'articolo Sinopoli al Governo Lega-M5S: “Prevedere più risorse per gli ...

Contratto Lega-5stelle : "comunque vada" da lunedì il Governo sarà nelle mani di Mattarella : "Entro fine settimana ci sarà la chiusura. Se chiudiamo, chiudiamo lunedì e comunque vada la parola lunedì torna a Mattarella". Lo he detto il leader della Lega Matteo Salvini ad Aosta....

Il contratto di Governo tra M5s e Lega sarà votato on-line domani : Sarà messa online già domani, venerdì, la bozza del contratto di governo siglata fra M5s e Lega. Parlamentari del Movimento danno sicura la diffusione del testo definitivo da far votare agli iscritti sulla piattaforma Rousseau dopo che manca solo l'ok politico che dovrà arrivare dai due leader impegnati sul territori. Il contratto di programma sarà chiuso ...

Governo M5S-Lega - gli analisti finanziari : a ottobre in Italia sarà la catastrofe : Dall'Europa, quella politica e delle grandi banche, sono già partite intimidazioni e minacce, dopo quanto è filtrato in tema di tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e quant'altro del contratto di Governo messo a ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : oltre il Governo - 'che poltrona ha offerto il M5s alla Lega' : Nel grande 'contratto di governo' di Lega e M5s , ancora in via definizione, potrebbe esserci un 'non detto', una variabile . Qualcosa che magari non finirà nel documento ufficiale ma che peserà ...

Governo Lega-M5S - dalla bozza scompare lo stop alla Tav : l’alta velocità si farà : dalla bozza del contratto di Governo redatta da Lega e Movimento 5 Stelle è scomparso lo stop alla Tav: "Con riguardo alla Linea ad Alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”, si legge ora nel documento.Continua a leggere

Contratto Lega-5stelle : il Governo da lunedì nelle mani di Mattarella : "Entro fine settimana ci sarà la chiusura. Se chiudiamo, chiudiamo lunedì e comunque vada la parola lunedì torna a Mattarella". Lo he detto il leader della Lega Matteo Salvini ad Aosta....

Governo M5S-LEGA : DI MAIO “DOMANI VOTO ONLINE SU CONTRATTO”/ Vice Salvini : “verso premier terzo” : GOVERNO, ultime notizie live: contratto M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:30:00 GMT)

Governo Lega-Cinquestelle - dal Cremlino arriva la benedizione di Putin : La giornata odierna non sarà ricordata solo per la chiusura della stesura definitiva del patto di Governo tra il movimento Cinquestelle e la Lega. Nelle prime ore del pomeriggio l'agenzia Ansa ha battuto una nota proveniente da Mosca. Un portavoce ufficiale del Presidente Putin ha espresso il commento favorevole del Cremlino alla nuova alleanza di Governo. Tra i punti dell'accordo lungamente discusso tra le delegazioni dei movimenti guidati da ...

EMILIO CARELLI PREMIER? “A DISPOSIZIONE DI M5S”/ Le mosse per il Governo con la Lega : Giorgetti l’alternativa : EMILIO CARELLI, chi è il possibile premier. Il giornalista berlusconiano che mette d'accordo M5s e Lega: ha scalato i pentastellati ed è un ponte con Forza Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:10:00 GMT)

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - le ultime modifiche al contratto : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Governo - Di Maio : “Con Salvini sciolti tutti i nodi sul contratto”. Ma la Lega frena : Adesso c’è anche la bollinatura del Cremlino. Fonti del Governo di Mosca hanno espresso apprezzamento per la volontà di ritirare immediatamente le sanzioni alla Russia, come è scritto nero su bianco sul programma di Governo. Una proposta, già condivisa in campagna elettorale da Lega ed M5S, che dovrà maturare in sede europea con un impegno più deci...

Governo Lega-M5s - la previsione dell'economista Daniel Gros : 'Programma assurdo - l'Italia sarà isolata' : 'I danni di affermazioni come quelle sull'Europa del contratto Lega-M5s sono spaventosi e di lungo termine, diretti e indiretti'. Daniel Gros , l'economista tedesco che dirige il prestigioso Center ...