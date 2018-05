Governo Lega M5S | manca poco | accordo imminente

Anna Maria Bernini : 'Stallo molto pericoloso. Forza Italia non voterà mai la fiducia al Governo M5s-Lega' : Questo stallo, che ha pochissimi precedenti nella storia della Repubblica, è molto pericoloso , perché allontana la gente dalla politica'. E ancora, ha concluso: ' Forza Italia non voterà la fiducia a ...

Pensioni anticipate - Governo M5S-Lega : si esce 3 anni prima ma resta adv Video : Le ultime novita' sulle Pensioni anticipate arrivano dalle indiscrezioni pubblicate su 'Il Sole 24 Ore' e da 'Orizzonte Scuola' che fanno chiarezza sul probabile contratto di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. La parte concernente il comparto previdenziale [ Video ] risulta di particolare interesse, anche se sembra andare in contrasto rispetto ai desideri dei lavoratori. Ok a quota 100, con 64 anni d’eta' e 36 di contributi, che permetteranno ...

[Il retroscena] Il premier ai Cinque Stelle e la Lega al Viminale. Ecco lo schema del Governo Di Maio-Salvini : I 5 Stelle non dovrebbero rinunciare a ministeri di peso come Giustizia, Economia, Sanità, Università e ricerca. La trappola I 5 Stelle hanno un paio di grossi problemi: una classe dirigente esigua, ...

Il contratto di Governo tra M5s e Lega spiegato in 13 punti : Ancora stallo sulla premiership tra M5s e Lega. Dopo che mercoledì si erano detti entrambi pronti a fare un 'passo di lato', nel corso della riunione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non sarebbero emersi da parte dei Cinque stelle delle proposte significative in alternativa al nome del capo politico del Movimento. E la trattativa si sarebbe arenata nuovamente sul nome di Di Maio. La trattativa va avanti a oltranza. La ...