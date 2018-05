Governo | il Movimento 5 stelle verso Palazzo Chigi | si tratta a oltranza

Governo - il contratto definitivo tra Lega e Movimento Cinque Stelle : ecco i 22 punti : Movimento 5 Stelle e Lega raggiungono l'accordo sul programma e chiudono gli oltre 22 punti che costituiscono il contratto di Governo. Restano da sciogliere solo gli ultimi nodi, spiega il ...

Quando Sapelli - possibile premier del Governo M5S-Lega - diceva che la matrice del Movimento era di stampo neonazista : C'è una intervista a Giulio Sapelli che circola parecchio sui social network ma non è di oggi, risale allo scorso settembre. In una conversazione con VITA, il possibile presidente del Consiglio in quota Lega - in lizza con il candidato M5S, il giurista Giuseppe Conte - attaccava duramente il Movimento 5 Stelle, uno dei due partiti che sulla base dell'accordo di Governo potrebbe conferirgli l'incarico da presidente del Consiglio di ...

Lega e Movimento 5 Stelle pronti per il Governo - manca solo il premier : (FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Domenica 13 maggio il leader della Lega Matteo Salvini e il pentastellato Luigi Di Maio hanno continuato a cercare un accordo per il governo. Il primo incontro durante la mattina al Pirellone, dai cui comignoli si è alzata però un’altra fumata nera. Poi due vertici, uno nel pomeriggio e uno a tarda sera, al cui termine Di Maio ha fatto sapere che mancano solo i dettagli. L’accordo però non c’è ancora né, ...

M5S - Grillo : “Mio compito terminato con Movimento al Governo? State scherzando?”. Lo raggiungono Casaleggio e Di Maio : “Ma State scherzando, ditemi che State scherzando”. Così Beppe Grillo arrivando a Roma risponde alla domande se con il M5S il suo compito nel Movimento 5 Stelle sia terminato. Poco dopo l’arrivo di Grillo, all’hotel Forum è arrivato anche Davide Casaleggio accompagnato da Enrica Sabbatini L'articolo M5S, Grillo: “Mio compito terminato con Movimento al governo? State scherzando?”. Lo raggiungono Casaleggio e Di ...

Chi è Laura Castelli - nome nel totoministri del Governo - ipotetico - Lega-Movimento 5 Stelle - : Istruzione : è laureata in Economia aziendale. Fa parte del Movimento 5 Stelle dal : 2010, anno in cui si è iscritta al MeetUp di Collegno. Legislature come parlamentare : due. Incarichi come ...

Davide Casaleggio - piattaforma Rousseau/ Movimento 5 Stelle : "Contratto di Governo sarà votato online" : Davide Casaleggio, piattaforma Rousseau: presentata la funzione Scudo di rete, è arrivata la conferma che il contratto di Governo M5s-Lega sarà votato online(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:15:00 GMT)

Accordo vicino - Lega e Movimento 5 Stelle al lavoro sul programma di Governo : Foto LaPresse – Stefano Porta Il leader della Lega, Matteo Salvini, e l’uomo di punta del M5S, Luigi Di Maio, hanno chiesto altro tempo per affinare l’Accordo per creare una maggioranza e il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha dato il proprio benestare. Ora arriva la parte più delicata, ovvero trovare un equilibrio che permetta alle due forze politiche di stringersi la mano a suggellare il patto di governo. Salvini, Meloni, mangiate ...

Governo - Lega e Movimento 5 Stelle a un passo dall'accordo : Berlusconi fa un passo indietro, così M5S e Lega possono dialogare per siglare un patto di Governo in cui spariscono conflitto di interessi e anticorruzione

Governo - Lega e Movimento 5 Stelle a un passo dall’accordo : Il parlamento italiano (Getty) Si è votato domenica 4 marzo ma l’evento clou che rende possibile l’avvio formale della legislatura è successo mercoledì 9 maggio alle 21 circa, quando Berlusconi ha deciso di fare un passo indietro, avviando così le trattative per la formazione di un Governo. Durante la mattina di mercoledì 9 maggio, Salvini aveva chiesto altre 24 ore di tempo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, deciso a intervenire ...

Lega e Movimento 5 Stelle sperano ancora nel miracolo per la nascita di un Governo : Ma allora non è finita davvero? «Il mio cellulare è sempre acceso…» dice il leader del M5S Luigi Di Maio. «Al 90% si tornerà a votare», spiega il capogruppo dei senatori grillini Danilo Toninelli, lasciando un margine di possibilità al miracolo...

Movimento 5 Stelle - Di Maio/ “Si torni al voto il 24 giugno - il Governo di tregua tradisce il popolo” : Movimento 5 Stelle, Di Maio: “Si torni al voto il 24 giugno, il governo di tregua tradisce il popolo”. Le nuove parole del pentastellato che invoca il ritorno alle urne il prima possibile(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:25:00 GMT)

Salvini riapre il forno di Governo con il Movimento ma Di Maio dice no : 'Dobbiamo provare a mettere assieme un governo' dice il leader della Lega. Gelida la replica del capo politico dei Cinquestelle: 'Non è possibile alcun governo del cambiamento con Berlusconi e il ...

Sondaggi. Gli elettori del Movimento 5 stelle vogliono l’accordo di Governo con la Lega : Solo il 16 per cento degli elettori del Movimento 5 stelle vuole l’asse con il Pd. Tra i leghisti il 41% preferisce l'intesa con Di Maio. Ma ciò che emerge in maniera più distinta dal sondaggio del Corsera è l’incertezza degli italiani sul futuro dell’esecutivo.Continua a leggere