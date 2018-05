Governo | il balzo della Lega | supera il 25 per cento I Cinquestelle giù di un punto

La bufala del balzo dello spread Non è colpa di Di Maio e Salvini Vogliono condizionare il Governo : Su tutti i principali siti e giornali italiani on line torna il tormentone dello spread. Chi non ricorda l'impennata del differenziale Btp-Bund che nel 2011 portò alle dimissione del governo Berlusconi e la discesa in campo di Mario Monti!? Con la stagione lacrime e sangue che subentrò!? Segui su affaritaliani.it