Governo | finito incontro Di Maio-Salvini | passi avanti su premier

Governo - finito vertice Lega-M5S : passi avanti sul premier Diretta : Giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo l'ultimo vertice di questa mattina alla Camera, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sembra abbiano trovato l'accordo sul nome del...

Governo - Di Maio : “Contratto? Quasi finito - mancano questioni dirimenti”. E su Grillo : “Euro? Vedrete la sintesi politica” : “Mi dicono dal tavolo del contratto che sono Quasi arrivati alla fine, ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti”. Così Luigi Di Maio sul contratto di Governo sul programma, arrivando alla Camera dei deputati. Il capo politico M5s ha invece tagliato corto sull’euro, dopo le smentite sull’uscita dalla moneta unica (dopo la pubblicazione della prima bozza di programma) e le parole successive di Beppe Grillo sul ...

Governo - definito il contratto tra Lega e M5S : oggi il nome del premier da Mattarella : Il Capo dello Stato alle 16.30 vedrà la deLegazione del Movimento 5Stelle. Alle 18 al Colle salirà invece la Lega

Governo - definito il contratto tra Lega e M5S : oggi il nome del premier da Mattarella : Reddito di cittadinanza senza scadenze ma previa revisione dei centri per l'impiego. Cinque miliardi allocati per la riforma sulle pensioni della legge Fornero, nascita del ministero per le disabilità e di quello per il turismo

Governo - Centinaio (Lega) : “Programma ormai definito - mancano le virgole. Sul nome del premier decidono Di Maio e Salvini” : “L’accordo vediamo di farlo e di trovarlo, vediamo se Di Maio e Salvini riescono a chiudere su tutto”. Sono le parole del senatore leghista Gianmarco Centinaio all’uscita dal Pirellone al termine dell’incontro tra M5s e Lega per definire il contratto di Governo. Quanto al nome da proporre a Mattarella per l’incarico di presidente del Consiglio, ha dichiarato “lo decideranno Di Maio e Salvini, noi stiamo sul ...

Governo - Di Maio : “Rispetto per direzione nazionale ma il dialogo con il Pd è finito” : “Ho rispetto per il momento del Pd, per la direzione nazionale di domani, ma a questo punto per noi finisce qui“. Dopo aver chiuso il “forno” della Lega, Luigi Di Maio considera concluso ogni dialogo anche con il Partito democratico. A 72 ore dall’intervista a Fabio Fazio con cui Matteo Renzi aveva “bruciato” la direzione del suo partito, rilanciando il suo parere contrario al dialogo con il Movimento 5 ...

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di GovernoFico : mandato finito - dialogo è aperto : La delegazione del Pd registra progressi nel confronto con il M5S. Il partito deciderà «collegialmente» in direzione la prossima settimana. Di Maio sollecita il confronto

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di Governo Fico : mandato finito - dialogo è aperto : Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni abbiamo assistito a ...

Governo - Fico al Quirinale : “Finito il mandato esplorativo con esito positivo : il dialogo tra M5s e Pd è avviato” : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel quale ha illustrato i risultati delle sue consultazioni con le delegazioni del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. “Aspettiamo – prosegue Fico – ...

Governo - Salvini : “PD-M5S? Surreale - finito amoreggiamento. Io come leader del centrodestra ci sono” : Terminate le Consultazioni tra il presidente incarico e presidente della Camera Roberto Fico con PD e M5S, Matteo Salvini lascia Montecitorio: “Io non chiudo la porta in faccia a nessuno, ora per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio. Di Maio-Renzi, sarebbe un Governo Surreale e raccapricciante tentativo di Governo Pd-M5S, che sarebbe irrispettoso per gli elettori di questi due partiti e degli italiani, finito ...

Nuovo Governo - fateci un fischio quando avrete finito la campagna elettorale : È tutto così ridicolo. Che il 4 marzo non avremmo avuto un governo lo sapevamo già, che sarebbero stati necessari giorni e settimane, pure. Quello che non sapevamo (o fingevamo di non sapere) era l’infantilismo fin troppo spudorato di tutte, tutte le forze politiche. Facciamo un ragionamento semplice e semplicistico, continuiamo con il verbo “sapere”. Io, tu, voi, tutti sapevamo che nessun partito avrebbe avuto la maggioranza per poter governare ...

La sferzata di Calenda : "Un Governo populista Lega-M5s è plausibile ma il tempo dei talk show è finito" : Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda non è uno che le manda a dire. Intervistato da Federico Fubini per il Corriere della Sera ha detto senza peli sulla lingua quello che pensa di un possibile ...