Governo | Di Maio | “Con Salvini sciolti tutti i nodi sul contratto” Ma la Lega frena 

Berlusconi a Salvini e Di Maio : "Sosterremo il Governo solo su punti utili al Paese" : Niente previsioni. Silvio Berlusconi preferisce non farle in merito al futuro governo tra Lega e Movimeto 5 Stelle. 'Mi auguro che duri, se potrà fare qualcosa di buono per il Paese - spiega in una ...

Governo - Di Maio : «Contratto chiuso». Sul premier : «Passi avanti» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Terminato il colloquio tra i due leader. Di Maio: «Nodi sul contratti sciolti, entro i prossimi giorni il nome del premier ». Salvini su Twitter: «Dormo poco ma ce la metto tutta»

M5S-Lega : "contratto di Governo entro stasera"<br>Di Maio : "Venerdì il voto online" : 16.15 - Di Maio: “Contratto al voto online venerdì”. Uscendo da un ristorante nei pressi della Camera dei Deputati, il leader del M5S, Luigi Di Maio ha dichiarato: "Credo che il contratto sarà messo al voto online degli iscritti venerdì". Alla chiusura con la Lega mancherebbero ormai alcuni dettagli, in particolare alcune misure relative al Sud. Prima della firma di Di Maio e Salvini, però, il contratto sarà sottoposto al candidato ...

GOVERNO, ultime notizie live: CONTRATTO M5s-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro

Governo - Di Maio premier e Salvini ministro dell'interno? Video : Tutto fatto, o quasi. Il contratto di Governo tra M5S e Lega è praticamente chiuso, ma si tratta ad oltranza per il nome del premier [Video]. Dalle indiscrezioni pervenute una cosa è certa: la presidenza del Consiglio dei ministri andra' al M5S e non è da escludere che venga occupata dallo stesso Luigi Di Maio. Il leader pentastellato, a quanto sembra, resta tra i papabili. Per Matteo Salvini, invece, praticamente certa la guida del ministero ...

Governo - il supporter leghista intercetta Di Maio : “Gli elettori vogliono le elezioni. Salvini lo sa” : Nel corso della consueta passeggiata dalla Camera al ristorante dove pranza abitualmente, il capo politico del M5S Luigi Di Maio è stato intercettato da un cittadino, che gli ha rivolto un appello: “Gli elettori vogliono le elezioni. Non possiamo darti il paese in mano”. L'articolo Governo, il supporter leghista intercetta Di Maio: “Gli elettori vogliono le elezioni. Salvini lo sa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Di Maio : “Con oggi chiudiamo il contratto. Risolte gran parte delle questioni dirimenti con Salvini” : Al termine del nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il capo politico dei 5stelle ha detto che “con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti del contratto, nel pomeriggio il tavolo si riunirà per affrontare atri contributi. Credo che oggi abbiamo chiuso il contratto. Sul nome del premier abbiamo fatto dei passi a vanti ma non abbiamo ancora chiuso”. L'articolo Governo, Di Maio: “Con oggi ...

