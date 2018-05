Governo | Di Battista | “I numeri per andare da soli non ci sono Preferisco la Lega al

Governo - Di Battista : “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice : “Pensate alla patria” : L’Huffington Post diffonde i contenuti della bozza del contratto tra Movimento 5 stelle e Lega. Piazza Affari sprofonda, crollando al -2,3 per cento (maglia nera in Europa). E Alessandro Di Battista punta il dito contro “i potenti senza volto” dei mercati. “Cercano di buttare giù un Governo non ancora nato”, scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Proprio come fece “la congiura dello ...

Sul tavolo dei veti bruciato Di Battista. Salvini e Di Maio pronti come vice premier Governo - il piano in sei punti : Durissimo braccio di ferro sul nome del capo del governo. Trattativa nella notte: il tandem tra i leader per favorire un «nome terzo»

Di Battista : chi vota il Governo neutrale è un 'traditore della patria' : Roma, 7 mag. , askanews, 'Lo chiamano 'governo neutrale', 'governo del Presidente', 'governo di tregua' etc, etc ma si tratterebbe sempre e comunque di un governo tecnico: un governo composto da ...

Di Battista : chi vota Governo neutrale traditore della Patria : Movimento 5 stelle contro il governo neutrale proposto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. A dire no, con un post su Facebook, c'è anche Alessandro Di Battista. 'Chi, dopo aver detto no al ...

Governo : Di Battista - neutrale è tecnico - bivaccare è da ignobili : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Lo chiamano ‘Governo neutrale’, ‘Governo del Presidente’, ‘Governo di tregua’ etc, etc. ma si tratterebbe sempre e comunque di un Governo tecnico: un Governo composto da personaggi non passati per le elezioni che, chiaramente, non avendo nessun rapporto con i cittadini fuori dalle Istituzioni, sarebbero in grado di compiere scelte dolorose come già avvenuto in ...

Alessandro Di Battista - la faccia come il Grillo : quando insultava il Pd con cui ora vuole fare il Governo : 'Gli italiani hanno fame e voi gli avete tolto il pane!'. E ora, con gli affamatori, Alessandro Di Battista ci vuole fare un governo. L'alleanza M5s-Pd fa già ridere di suo, anche se un po' mette i ...

Governo : Toninelli - da Di Battista paragone sbagliato Dudù-Salvini : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Alessandro Di Battista “poteva evitare” di paragonare il segretario della Lega Matteo Salvini a Dudù. Lo ha sottolineato il capogruppo M5S al Senato, Danilo Toninelli, ospite questa mattina nella trasmissione ‘Non Stop News’, condotta da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi, in onda su Rtl 102.5. “Di Battista -ha aggiunto il senatore pentastellato- a volte usa un ...

Governo - Di Battista (M5s) : “Di Maio fa quello che avrei fatto io”. Poi picchia duro su Berlusconi e Salvini : “Luigi sta facendo il massimo, sta facendo quello che io avrei fatto”. Lo ha detto Alessandro Di Battista al Festival del giornalismo di Perugia, a proposito della linea tenuta dal leader M5S Di Maio nelle trattative per la formazione del Governo. “Questi di Fora Italia dicono ‘riconoscete Berlusconi’. Mi date una foto segnaletica e io forse lo riconosco, perché è un condannato incandidabile e ineleggibile”. ...

Governo : Schifani - Di Battista ipocrita : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – ‘Di Battista è un’ipocrita a Cinque stelle: dileggia Berlusconi, abbeverandosi alla fonte del peggiore antiberlusconismo, ma poi non disdegna di pubblicare, e guadagnare, i suoi libri con la Mondadori. Francamente speravamo di esserci messi alle spalle le peggiori pagine della Seconda Repubblica, quelle dell’attacco mediatico ed ossessivo al leader di Forza Italia. Ed invece dobbiamo ...

Governo - Di Battista : 'Per me né Berlusconi né Forza Italia' : Berlusconi ha contaminato la finanza, la politica, lo sport. Questo popolo si deve svegliare. Mi auguro che possa liberarsi dal Berlusconismo". Di Battista ha aggiunto che "Renzi e Berlusconi sono la ...

Governo - Di Battista : 'Salvini ieri sembrava Dudù' : "Salvini ieri sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala qualcosa che non va in questo paese. Mi auguro che questo Paese possa liberarsi del berlusconismo". Lo ha ...

Governo - Di Battista - M5S - : «Berlusconi male assoluto. Come può Salvini parlare di legalità?» : «In un momento - affermano - nel quale la politica è chiamata a essere responsabile e rispettosa, sarebbe auspicabile che dai dirigenti del Movimento 5Stelle arrivassero parole chiare e definitive di ...